犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣議會第一次有女議員受邀充當攝影學會的模特兒，黃琤婷議員今天花了3小時讓攝影專家拍好拍滿，她對於麻豆初體驗，直呼「很特別」，前後換了3套衣服，甜美笑容始終掛在鵝蛋臉上，也被稱讚超敬業。

黃琤婷是羅東鎮選區的新科議員，由於親切和譪、面貌姣好，去年選舉前宜蘭縣攝影學會理事長李龍墉就曾邀請她當模特兒，但當時忙於選舉，排不出時間；最近經由攝影師吳楊欽提議牽線，於是李龍墉再度出面邀請，黃議員點頭並以她最熟悉的縣議會當場景。

平常問政犀利的縣議員，如今以柔美形象出現。李龍墉表示，攝影學會每月都有一次少女人像月賽聯誼活動，黃議員人很客氣、長相甜美，邀請黃議員今天在紅磚與檜木建築為主的縣議會拍攝。黃議員雖然是第一次當麻豆，表現非常自然也很敬業，讓將近40名攝影師拍出她親民的一面。

黃琤婷則說，她自己不大會攝影，老公也不會，這次受邀被拍照，準備二套休閒服及一套在議會常穿的套裝，雖然花了3小時，不覺得辛苦，整個過程是很特別的體驗，算是留下美好回憶。

黃議員日前接受蘭陽戲劇團指導學習歌仔戲，短短不一個月粉墨登場飾演「許仙」一角，散發出幾分仙氣，已經有人提議下次要拍她演戲的裝扮。 平常問政犀利的宜蘭縣議員黃琤婷，首度充當攝影麻豆，甜美笑容始終掛在臉上，敬業的態度讓人讚爆。圖／周俊雄提供 分享 facebook

平常問政犀利的宜蘭縣議員黃琤婷，首度充當攝影麻豆，甜美笑容始終掛在臉上，敬業的態度讓人讚爆。圖／周俊雄提供 分享 facebook

平常問政犀利的宜蘭縣議員黃琤婷，首度充當攝影麻豆，甜美笑容始終掛在臉上，敬業的態度讓人讚爆。圖／周俊雄提供 分享 facebook