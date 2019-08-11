助花蓮射箭小將發光發熱 在地年輕人發起募款會

2019-08-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



在地青年發起「爬出祝福」募款活動，希望幫助卓溪國小射箭隊。圖／卓溪國小校長田楊橋提供 分享 facebook

花蓮縣卓溪國小射箭隊在全國比賽名列前茅，在國際賽更是獲獎無數，但偏鄉學校資源缺乏，許多學生來自弱勢家庭，經費常捉襟見肘。在地年輕人發起「爬出祝福」計畫，舉辦卓溪國小射箭隊募款分享會，希望幫助偏鄉孩子在射箭比賽上發光發熱。

卓溪國小射箭隊由校長田楊橋創立以來，儘管實力堅強，但資源有限，弓箭耗材及出國比賽旅費需要外界援助，在地的一群年輕人組成「QG山海的團隊」，立志關心社會，發起「爬出祝福」計畫，在卓溪國小舉辦射箭隊募款分享會，希望爭取外界資源協助卓溪射箭隊。

計畫發起人辜九元表示，在今年3月間以赤腳登山的方式募款，習慣穿鞋的自己克服高山的碎石、泥濘等艱難環境，成功攀爬太魯閣千里眼山登頂，就像射箭隊孩子們在射箭的過程，走在充滿泥濘的路上，透過赤腳爬山的過程，希望社會大眾了解在物資缺乏的環境下，運動員育成的困難，幫助努力向上孩子。

辜九元說，在中華飛揚關懷協會舉辦的營隊「台灣青少年領袖高峰會」中，結識一群志同道合的夥伴，開始此計畫，希望由自己及團隊建立體育及教育的協助模式，幫助小選手們順利成長。