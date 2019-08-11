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花東縱管處部落觀光 學做阿美族竹炮

2019-08-11 13:56聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

參與民眾可學習阿美族在過去婚禮中，報喜訊時使用的傳統樂器「旮亙 （Kakeng）...
參與民眾可學習阿美族在過去婚禮中，報喜訊時使用的傳統樂器「旮亙 （Kakeng）」。圖／花東縱管處提供
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「Kuwang ！（咣）」 是竹炮發射時巨大聲響，也是竹炮的阿美族語，100多年前竹炮是原民抵禦外敵的工具，具有歷史意義。花東縱谷國家風景區管理處為推廣部落旅行，邀請民眾造訪台東電光部落，學習家傳技藝製作竹炮，在田野間享受咖啡香，並欣賞山谷間的竹鐘樂宴，認識各族群遷入的歷史線索。

花東縱管處表示，電光部落當地的泥火山地形富含磷，與空氣產生化學作用會從地底發出一道炫目的光，因而得名。100多年前，清兵曾帶著大炮意圖侵略，族人靈機一動，以刺竹製成的竹炮，作勢炮火強盛，部落族人為了不忘這場戰役展現的團結精神，每年12月都透過戲劇課程，帶領部落居民重演「雷公火之役」，富有歷史與文化意涵的戰役。

這次的學習工作營，部落的族人號召志工製作劇場用的竹炮道具，可親身體驗上山找尋刺竹、採集、穿洞到試放竹炮，透過製作竹炮的過程，可體會到電光部落祖先們保衛家園的雷公火精神，隨著繚繞在美麗山谷間的炮聲，了解跨越族群文化。

花東縱管處指出，除安排竹炮，還提供各種限定體驗，找來咖啡、酒麴、編織及竹器工藝等領域的達人領路，帶著民眾親手烘培專屬的「電光咖啡」、學習酒麴達人用10年時光才探索到的酒麴秘方、編織電光專屬色彩的豐年祭頭飾，還能學習利用自然素材製作餐具，利用親手製作的自然器皿，在田野間享受下午茶，品嚐電光引以為傲的有機稻米、梅子與咖啡，享用部落三寶。

另外，師承著名的「Amis旮亙樂團」的電光部落「小旮亙樂團」也將帶領民眾學習阿美族在過去婚禮中，報喜訊時使用的傳統樂器「旮亙 （Kakeng）」，讓參與民眾向電光部落的小朋友拜師學藝，敲擊出一場山谷間的竹鐘樂宴。

電光部落工作學習假期，現正熱烈招募中，限額30名，報名及更多詳情可參考臉書粉絲專頁（https://goo.gl/wnpPq8）。

參與民眾可享受花東縱谷山海間稻田美景。圖／花東縱管處提供
參與民眾可享受花東縱谷山海間稻田美景。圖／花東縱管處提供
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花東縱管處推廣部落觀光，邀請民眾學做阿美族竹炮。圖／花東縱管處提供
花東縱管處推廣部落觀光，邀請民眾學做阿美族竹炮。圖／花東縱管處提供
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