拼貼可以玩得很時尚 她的作品拿下基隆美展首獎

2019-08-11 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市藝術家梁庭禎迷上拼貼畫，他成立里奧良當代藝術空間，與昔日學生、現在的工作室夥伴的梁艷媚、李淑敏投入創作，越玩越有心得。3人設計「為愛拼貼」方案，帶民眾拼貼自畫像，也可拼貼喜愛的人圖像，成為獨一無二的禮物。

梁庭禎住在基隆市中正區巴塞隆納社區，多年前時任社區主委栗治明邀請他帶住戶一同改造閒置空間。梁說，初期走的不順，後來摸索出拼貼藝術，利用回收雜誌紙張「裝修」損壞的公共座椅等物品，終於獲得好評，並讓社區連3年獲得市府「優良公寓大廈評選」冠軍。

梁庭禎、梁艷媚、李淑敏創作廟口、崁仔頂等具基隆風情作品，曾在基隆市立文化中心展出，與其他油畫、水彩畫大異其趣。3人也曾拼貼蔡英文總統、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜人物像，形成話題。

2019基隆美展，梁艷媚的拼貼作品「崁仔頂」，獲得西方媒材（含水彩、油畫、複合媒材）首獎。基隆海科館主題館5樓「以拼貼綻放普普時尚新魅力」，正在展出3人最新創作。

迷上雜誰拼貼創作後，梁庭禎曾到回收場尋找適合創作的銅版紙，東翻西找忙得滿身大汗，相當狼狽，結果數量有限。與其「大海撈針」投資報酬率有限，梁庭禎尋思何不自己「印雜誌」來用？於是著手設計不同色彩、紋路的紙張，專供創作使用，教學也更方便。