海科館寶寶爬行比賽呼應爬蟲展 「小爬蟲」滿地爬

2019-08-10 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



國立海洋科技博物館今天為小小朋友舉辦「爬爬造」暑期親子活動，並請來人氣很旺的台北市吉祥物「熊讚」，與首次登台的海科館吉祥物「北火熊」炒熱現場氣氛，帶領民眾和寶寶們一起快樂暢遊海科館。

海科館表示，配合本館「登陸作戰-兩棲爬蟲動物特展」，特別規畫爬爬造活動，利用兒童廳既有的場地，與台灣布尿布育兒推廣協會合作舉辦「小爬蟲」寶寶爬行比賽。

許多家長帶著7個月到1歲1個月大，還不會走路的小孩參加賽，只要完成比賽就可憑參賽號碼牌領取參加禮，前3名加送上千元獎品。今天配合活動進行，兒童廳全日皆不需領取號碼牌即可進場參觀。

除了寶寶爬行比賽，今天還邀請QBEBE有機市集、大地之愛、安垛小姐、尿布協會等以「有機」、「環保」為主題，與寶寶相關攤商至館內擺攤，希望大家保護海洋環境從小做起。

熊讚Bravo今天遠道到海科館參加活動，大跳超夯國民熊讚舞，並介紹海科館吉祥物北火熊登場。北火熊過去都只在平面文宣出現，今天第一次以實體亮相，未來將成為海科館親善大使，參與外縣市各類活動與代言。