親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

參與「反送中」機師和職工 國泰航空開鍘了

海科館寶寶爬行比賽呼應爬蟲展 「小爬蟲」滿地爬

2019-08-10 19:55聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

國立海洋科技博物館今天為小小朋友舉辦「爬爬造」暑期親子活動，並請來人氣很旺的台北市吉祥物「熊讚」，與首次登台的海科館吉祥物「北火熊」炒熱現場氣氛，帶領民眾和寶寶們一起快樂暢遊海科館。

海科館表示，配合本館「登陸作戰-兩棲爬蟲動物特展」，特別規畫爬爬造活動，利用兒童廳既有的場地，與台灣布尿布育兒推廣協會合作舉辦「小爬蟲」寶寶爬行比賽。

許多家長帶著7個月到1歲1個月大，還不會走路的小孩參加賽，只要完成比賽就可憑參賽號碼牌領取參加禮，前3名加送上千元獎品。今天配合活動進行，兒童廳全日皆不需領取號碼牌即可進場參觀。

除了寶寶爬行比賽，今天還邀請QBEBE有機市集、大地之愛、安垛小姐、尿布協會等以「有機」、「環保」為主題，與寶寶相關攤商至館內擺攤，希望大家保護海洋環境從小做起。

熊讚Bravo今天遠道到海科館參加活動，大跳超夯國民熊讚舞，並介紹海科館吉祥物北火熊登場。北火熊過去都只在平面文宣出現，今天第一次以實體亮相，未來將成為海科館親善大使，參與外縣市各類活動與代言。

海科館表示，暑假期間館內除兩棲爬蟲動物、海錯奇珍生物特展，海洋劇場本月還推出新片「國家公園探險」，每周末另有人魚藝術展演、追鯊任務等限定活動，歡迎民眾到海科館遊玩。

國立海洋科技博物館今天為小小朋友舉辦「爬爬造」暑期親子活動。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館今天為小小朋友舉辦「爬爬造」暑期親子活動。圖／海科館提供
分享

海科館劇場親子
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

台東再奪小馬世界賽冠軍 小將今掃街接受英雄式歡迎

2019-08-10 16:49

影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32

暑假戶外太熱！親子一起玩積木 玩出想像力

2019-08-10 18:39

統一發票盃路跑花蓮場9月1日開跑 即起上網報名

2019-08-10 17:30

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

給宜蘭秋祭法會按讚！香減枝紙少燒搭專車 義賣助弱

2019-08-10 13:52

宜蘭環保志工群英會冠軍出爐 要力拚全國賽

2019-08-10 13:05

掃到颱風尾 台東颳焚風釋迦授粉做白工

2019-08-10 10:39

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到清晨颳焚風

2019-08-10 10:29

以花東縱谷為時尚伸展台 縱管處辦大地服裝秀即起徵件

2019-08-10 10:15

宜蘭市近萬人可領重陽禮金 今年新增加轉帳 一個都不少

2019-08-10 09:52

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06

花蓮棒球場頂棚狂漏水 觀眾遭殃

2019-08-09 23:03

偏鄉警低調5年助弱勢 1則臉書貼文曝光

2019-08-09 22:29

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

颱風後宜蘭童玩節明天開園 活動倒數想玩要把握機會

2019-08-09 18:43

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年完工

2019-08-10 16:23

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

金門大橋重要時刻 林佳龍見證主橋最後基樁澆灌

2019-08-10 18:04

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06

高雄深夜颳強風 鳳山鷹架倒塌幸無傷亡

2019-08-10 11:22

為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27

影／台中落石、樹倒、淹水、停電都來 警消立即排除

2019-08-10 09:55

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

公車停靠區違停亂象多 桃市2個月來取締檢舉140件

2019-08-10 17:57

你的一票決定漁光島的風貌 8月13日至18日票選

2019-08-10 10:30

北埔南外社區蝴蝶祭 村民扛蝶神熱鬧遊行

2019-08-10 13:50

高雄科技取締超速 預訂11月執法

2019-08-10 13:07

西螺太平媽祖籃球營 孩子打出健康與平安

2019-08-10 14:03

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

鐵管疑未綁牢滑落 清潔隊員執勤遭撞頭部身亡

2019-08-10 16:16

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到清晨颳焚風

2019-08-10 10:29

看過來！國產咖啡豆評鑑出爐了 阿里山大贏家

2019-08-10 17:58

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬 還有星星燈

2019-08-10 18:12

智慧建築長怎樣？衣櫥可避難 浴缸長者輕鬆泡

2019-08-10 08:07

中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03

強颱過境 桃園兩起路樹倒塌意外

2019-08-10 11:02

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

影／前立委林國慶「俠義」 募168萬助解決小林裁判費

2019-08-10 19:35

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

金管處邀祖孫3代齊步走 漫步中山林健康又溫馨

2019-08-10 11:42

女神來了！温貞菱、瑞莎聯手接力 新北女力迴響熱烈

2019-08-10 09:54

金門大橋五墩主橋基樁 全數完成

2019-08-10 16:25

大學姐林筱淇訂「公務倫理」 綠營譏：觀旅局變觀禮局

2019-08-10 19:32

萬人泳渡、環湖路跑…日月潭推運動旅遊風拚觀光

2019-08-10 00:00

嘉義縣咖啡豆超強！拿全國特等獎等三分之二獎座

2019-08-10 17:53

台中東勢路面崩塌50公尺 警呼籲注意行車安全

2019-08-10 13:52

來高雄就是要粧美美！高雄10大化粧品伴手禮網路票選

2019-08-10 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top