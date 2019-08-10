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台東再奪小馬世界賽冠軍 小將今掃街接受英雄式歡迎

2019-08-10 16:49聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣少棒聯隊勇奪2019年小馬聯盟野馬級世界錦標賽榮歸，台東縣政府昨晚除設宴慶功，今天安排小將們掃街，接受民眾英雄式歡迎，台東縣長饒慶鈴也在縣府大禮堂接見嘉勉全體隊職球員，允諾推動台東縣棒球運動，改善硬體設施，重振台東棒球光耀。

饒慶鈴表示，「重振台東棒球鄉美名」是她任內重要的教育政策之一，這次小馬世界冠軍不僅是台東縣少棒隊整體實力的展現，更是基層教練在基層默默耕耘的

成果，縣政府會繼續向中央爭取改善第一、第二棒球場的相關設施，希望能夠提供選手最好的訓練及比賽場地，也會關心球員未來出路與生活保障。

以卑南國小為主力，集合卑南國小球員7人，另徵召豐田國小球員4名、三民國小、新生國小及桃源國小各1人，組成中華少棒代表前往美國德州參加2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，台北時間8月6日總決賽，以10：4力克強敵墨西哥隊，以 4連勝優異成績奪得世界冠軍。

台東少棒聯隊昨天凱歸，縣府晚間安排慶功宴慰勞全體隊職員並發放獎金，今天上午更安排全體隊職員搭車掃街，沿途有民眾向小將豎起大拇指稱讚，有人燃放鞭炮慶賀，中午饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、副議長林琮翰及議員高美珠等、台東市長張國洲在縣府大禮堂歡迎小將們載譽榮歸。

記者會中饒慶鈴除了感謝小將們與教練團、領隊辛榮及家長支持，也頒發紅榜給所有隊職員，代表隊的領隊卑南國小校長曾英哲則獻上冠軍錦旗、總教練陳玉船贈送全體隊職員簽名球給饒慶鈴。

投手黃義傑說，包括初賽和決賽8場賽事，最艱困的就是總冠軍賽對上墨西哥，墨西哥的打擊很強，他決定「乾脆就讓他們打」，然後叫隊友加強守備，「讓他們回不到本壘」，最後終於10比4獲勝，拿下世界冠軍。

台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎，小將們的親友團在路...
台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎，小將們的親友團在路邊拿著海報歡迎。記者羅紹平／攝影
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台東少棒聯隊領隊曾英哲致贈饒慶鈴2019小馬世賽冠軍錦旗。記者羅紹平／攝影
台東少棒聯隊領隊曾英哲致贈饒慶鈴2019小馬世賽冠軍錦旗。記者羅紹平／攝影
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台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎。記者羅紹平／攝影
台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎。記者羅紹平／攝影
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台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎。記者羅紹平／攝影
台東少棒聯隊全體隊職員今天在台東市區掃街，接受民眾英雄式歡迎。記者羅紹平／攝影
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台東少棒聯隊總教練陳玉船致贈饒慶鈴全體隊職員簽名球。記者羅紹平／攝影
台東少棒聯隊總教練陳玉船致贈饒慶鈴全體隊職員簽名球。記者羅紹平／攝影
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台東饒慶鈴墨西哥
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