影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



當非洲鼓遇見阿美豐年祭，會激盪出什麼火花？花蓮市阿美族吉寶竿部落今天舉辦豐年祭，除了族人嘹亮歌聲、優美樂舞，部落前頭目陳文秀的女兒陳秀英牽線，帶領來自台北的「啪哩啪哩」非洲鼓舞團演出，節奏強烈的非洲鼓搭配阿美族舞蹈，意外合拍，成為一大亮點。

陳秀英的父親陳文秀是吉寶竿部落第二任頭目，她國中畢業後離鄉北上發展，但每年夏天一定回鄉參加豐年祭。

陳秀英學非洲鼓4年多，目前是台北「啪哩啪哩」非洲鼓舞團成員，團員得知她要回鄉參加豐年祭，也希望一同體驗阿美族文化，在陳秀英居中牽線下，吉寶竿部落族人展現包容力，欣然同意。

為了讓非洲鼓與原住民文化串接，陳秀英這幾天趕工縫製阿美族頭帶、情人袋、串珠項鍊等飾品，讓團員穿戴上身，還帶著團員們，在老師胡景文指導下，學習阿美族歌曲「我是牧童」。

10多名團員今在豐年祭表演，熱情的節奏樂聲讓不少阿美族人跟著手舞足蹈，還有族人乾脆搬來塑膠椅充當木箱鼓，手拿瓶裝水當作鼓棒，一起「合奏」，笑翻全場。

最後表演「我是牧童」時，不少族人下場跟著非洲鼓節奏起舞，而阿美族人圍成圈大跳傳統舞蹈時，也邀請鼓團成員們手拉著手共舞同樂，讓這場非洲鼓與阿美樂舞的交流，達到最高潮，舞蹈結束後，族人依依不捨邀約「明年再來」。

鼓團團長丁凡說，今天以來賓身分參加，雖是「陌生人」，感受到族人的溫暖和友善，下次再來就是一家人了。家住台北的團員徐紫涵，帶著丈夫、兒子一起來，她說，不畏颱風拚命搶火車票，就是希望體驗部落豐年祭的熱情，真的太棒了。