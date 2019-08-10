擔心豐收價崩重演 花蓮瑞穗文旦柚首度開放果樹認購

2019-08-10 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣文旦柚種植面積約1000公頃，其中瑞穗鄉就占近8成，去年因大豐收滯銷、價格崩跌，今年即將採收上市，鄉農會與農友合作，首度開放民眾認購文旦柚果樹，農委會也提前收購市場規格之外的「格外品」，力求維持價格平穩。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚產地面積800公頃，去年產量高達4500萬台斤，也就是約4500萬粒，「台灣每人要吃2粒才能吃完瑞穗文旦柚」，盛產造成滯銷；去年批發價從每台斤15到20元，暴跌不到10元，果農苦不堪言。

今年雖不像去年大豐收，但也有4200萬粒，預計本月底、下月初就要採收上市。為了多元化產銷，今年開放文旦柚果樹認購，每株依年分、栽種方式及結果量多寡，認購價在5000元至1萬元間。

種植700株文旦柚果樹的柚農羅峰說，今年柚子甜度約13度，品質很好，一棵柚樹約可產出250粒文旦柚，目前已有10人認購，還有人打算一口氣認購50株。認購的果樹可自行管理，或委託果農協助照料，待果實成熟，約在白露前後，認購人可來採收或由果農代採代寄，洽詢電話瑞穗鄉農會（03）8872226。