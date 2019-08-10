親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

警界驚爆不倫戀！ 已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

擔心豐收價崩重演 花蓮瑞穗文旦柚首度開放果樹認購

2019-08-10 15:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣文旦柚種植面積約1000公頃，其中瑞穗鄉就占近8成，去年因大豐收滯銷、價格崩跌，今年即將採收上市，鄉農會與農友合作，首度開放民眾認購文旦柚果樹，農委會也提前收購市場規格之外的「格外品」，力求維持價格平穩。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚產地面積800公頃，去年產量高達4500萬台斤，也就是約4500萬粒，「台灣每人要吃2粒才能吃完瑞穗文旦柚」，盛產造成滯銷；去年批發價從每台斤15到20元，暴跌不到10元，果農苦不堪言。

今年雖不像去年大豐收，但也有4200萬粒，預計本月底、下月初就要採收上市。為了多元化產銷，今年開放文旦柚果樹認購，每株依年分、栽種方式及結果量多寡，認購價在5000元至1萬元間。

種植700株文旦柚果樹的柚農羅峰說，今年柚子甜度約13度，品質很好，一棵柚樹約可產出250粒文旦柚，目前已有10人認購，還有人打算一口氣認購50株。認購的果樹可自行管理，或委託果農協助照料，待果實成熟，約在白露前後，認購人可來採收或由果農代採代寄，洽詢電話瑞穗鄉農會（03）8872226。

農委會今年也提早因應，農委會主委陳吉仲6月就到瑞穗和柚農座談，宣布改變以往採收期後才收購文旦柚格外品方式，提早到採收期就收購，每台斤收購價10元，收購量至少600公噸，甚至可提高到1200公噸。

花蓮瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，今年首度推出果樹認購。圖／民眾提供
花蓮瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，今年首度推出果樹認購。圖／民眾提供
分享
花蓮瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，文旦柚品質很好。圖／民眾提供
花蓮瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，文旦柚品質很好。圖／民眾提供
分享

文旦農委會陳吉仲
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

給宜蘭秋祭法會按讚！香減枝紙少燒搭專車 義賣助弱

2019-08-10 13:52

宜蘭環保志工群英會冠軍出爐 要力拚全國賽

2019-08-10 13:05

掃到颱風尾 台東颳焚風釋迦授粉做白工

2019-08-10 10:39

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到清晨颳焚風

2019-08-10 10:29

以花東縱谷為時尚伸展台 縱管處辦大地服裝秀即起徵件

2019-08-10 10:15

宜蘭市近萬人可領重陽禮金 今年新增加轉帳 一個都不少

2019-08-10 09:52

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06

花蓮棒球場頂棚狂漏水 觀眾遭殃

2019-08-09 23:03

偏鄉警低調5年助弱勢 1則臉書貼文曝光

2019-08-09 22:29

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

颱風後宜蘭童玩節明天開園 活動倒數想玩要把握機會

2019-08-09 18:43

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

影／利奇馬颱風橫掃 基隆大浪拍襲岸邊

2019-08-09 11:41

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

少女心爆發！迪士尼公主鐵粉快衝台中草悟道

2019-08-09 19:22

影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13

影／台中落石、樹倒、淹水、停電都來 警消立即排除

2019-08-10 09:55

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06

你的一票決定漁光島的風貌 8月13日至18日票選

2019-08-10 10:30

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

智慧建築長怎樣？衣櫥可避難 浴缸長者輕鬆泡

2019-08-10 08:07

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到清晨颳焚風

2019-08-10 10:29

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

佛光山大藏經系列活動開幕 警車護送珍貴經典參展

2019-08-09 18:33

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

北埔南外社區蝴蝶祭 村民扛蝶神熱鬧遊行

2019-08-10 13:50

西螺太平媽祖籃球營 孩子打出健康與平安

2019-08-10 14:03

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

女神來了！温貞菱、瑞莎聯手接力 新北女力迴響熱烈

2019-08-10 09:54

高雄深夜颳強風 鳳山鷹架倒塌幸無傷亡

2019-08-10 11:22

萬人泳渡、環湖路跑…日月潭推運動旅遊風拚觀光

2019-08-10 00:00

金管處邀祖孫3代齊步走 漫步中山林健康又溫馨

2019-08-10 11:42

彰化幸福企業甄選 打造友善職場

2019-08-09 18:15

均薪6.7萬、超跑任開 全拓幸福企業 員工更賣力

2019-08-09 23:48

高雄科技取締超速 預訂11月執法

2019-08-10 13:07

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top