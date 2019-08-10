蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



明年農曆過年前，民眾可望就能搭著客運，走蘇花改，直達花蓮。

俗稱「蘇花改」的「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」分蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水3個路段，蘇澳到東澳段去年2月5日通車，其他的兩個路段也預計明年1月5日通車，也就是蘇花改就要全線通車了。

至於開放什麼車種通行，依蘇花改蘇澳到東澳段的經驗，第一階段是先通行小客車，經評估與安全演練後，在3個多月後、即去年5月7日才開放大客車通行，而大貨車更嚴格，直到今年1月17日才開放大貨車通行。

而南澳到和平、和中到大清水總共29.1公里的路段，明年1月5日開通，除小客車外，會放行大客車嗎？還是大客車一樣要等幾個月才能通行？

對此，公路總局第四區養護工程處今天表示，傾向在通車時，就讓小客車、大客車都能上路，目前已經將方案送交通部核定中。

工程處表示，依蘇花改蘇澳到東澳路段的通車經驗，大客車通行蘇花改的的安全性沒有問題，大客車是公共運輸，運能較強，一次可載客人數較多，對觀光、交通等需求性高，因此，南澳到和平、和中到大清水通車，如能在第一階段除小客車外，就同步開放大客車通行，不必再等。

開放通行前，相關的安全演練及道路履勘等期前工作都要完成；不過，大貨車因安全等考量，不會在讓南澳到和平、和中到大清水一通車就開放。

工程處指出，客運行駛蘇花改的路線已經標出，如果蘇花改全線通車時也同步開放大客車，客運上路，方便乘客，而蘇花改全線通車在明年1月5日，即總統大選投票、農曆過年前，都有助乘客交通輸運。