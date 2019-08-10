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防止滯銷慘況重演 花蓮文旦柚首開放認購果樹

2019-08-10 16:44中央社 花蓮縣10日電

花蓮縣文旦柚種植面積約1000公頃，為全台最大，去年盛產導致價格慘跌，一顆收購價不到新台幣10元，瑞穗鄉農會今年首次推出民眾認購果樹方案，防止滯銷慘況重演。

花蓮文旦柚種植面積以瑞穗鄉800公頃最大，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年氣候狀況良好，開花期著果率高，預估今年產量可達4200萬台斤，約4200萬粒，以目前台灣人口數換算，平均每人吃2粒才能吃完瑞穗的文旦柚。

黃盛皇指出，去年盛產，產量高達4500萬台斤，批發價從1台斤15到20元暴跌不到10元，價格低、滯銷問題嚴重，今年增加認購果樹的銷售方式，1棵果樹依年份、栽種方式及結果量不同，價格約5000至1萬元不等。

文旦柚農羅峰種植700棵果樹，以收購文旦占多數，他說，今年首次開放認購果樹，樹上結的文旦柚都屬認購人，目前已累積10名，還有人一開口就要認購50棵，也歡迎認購人走進果園，體驗管理、採收等農事。

黃盛皇指出，往年文旦柚都在中秋節前採收，透過栽種技術的進步，文旦柚現在已經9分熟，甜度達到13度，預計月底開始採收，9月初就會正式上市。

除了農民為銷量找出口，農委會主委陳吉仲今年6月下鄉和農民座談，宣布今年將提前在採收期收購不符市場規格的「格外品」，只要1斤3以上的文旦柚就是格外品，收購價每台斤10元，收購量將從600公噸起跳，最高可到1200公噸。

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