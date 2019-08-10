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宜蘭環保志工群英會冠軍出爐 要力拚全國賽

2019-08-10 13:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千元，並成為宜蘭代表隊，進軍10月26日參加行政院環保署舉辦的全國賽，爭取榮耀。

群英會競賽有「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」、「資源分類王」，比賽結果，分別由環保志工宜蘭中隊、環教志工隊、環保志工羅東中隊及環保志工宜蘭中隊等4隊榮獲各競賽項目冠軍。

比賽中，「環保啦啦隊」由各參賽隊伍利用資源回收物發揮創意，製作獨具風格的啦啦隊服裝與道具，加上具有環保意涵的隊呼，展現志工的活力與熱情；「環保金頭腦」比賽方式為4選1的選擇題，考驗參賽者的環保知識；「環境保衛戰」為16宮格連線競賽，各隊伍須合作展現團隊默契，由優先完成連線的隊伍獲勝。

而「資源分類王」為資源分類知識接力賽，參賽者需將手邊資源正確分類放入「資源垃圾」、「一般垃圾」及「廚餘」分類盒內，答題正確數最多者獲勝。

縣長林姿妙表示，群英會以寓教於樂方式，傳達環保理念，藉由運動競賽激勵榮譽感，透過活動交流增進彼此感情，除養成團隊合作、互助的精神，也在日常生活中落實環保知識，期盼帶動更多的市民加入志願服務行列。

宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千...
宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千元，並成為宜蘭代表隊，進軍10月26日參加行政院環保署舉辦的全國賽，爭取榮耀。圖／宜蘭縣環保局提供
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宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千...
宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千元，並成為宜蘭代表隊，進軍10月26日參加行政院環保署舉辦的全國賽，爭取榮耀。圖／宜蘭縣環保局提供
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宜蘭縣環保志工義工群英會今天在縣立體育館登場，200多人、16隊參賽，首獎拿8千元，並成為宜蘭代表隊，進軍10月26日參加行政院環保署舉辦的全國賽，爭取榮耀。圖／宜蘭縣環保局提供
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