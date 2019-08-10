利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到今天清晨颳焚風

2019-08-10 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市區昨天晚上吹起焚風，天空中的雲朵彷彿也跟著火紅「滾燙」。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

受利奇馬颱風外圍環流引進強盛西南氣流影響，台東因為西南氣流沉降效應，從昨天晚上到今天凌晨颳起焚風，昨天晚上9點41分戶外氣溫高達34.9度，今天上午9點氣溫也有33.1度，不過，台東氣象站表示，昨晚有焚風，今天上午因濕度高於50%，不算焚風。

另，台灣東部海域海象仍不穩定，大浪一波波，導致今天及明天一連兩天，台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的客輪航班，仍全數取消。

台東從昨天下午5點多，氣溫就有些悶熱，到了晚上7點35分，空氣濕度只有46%，達到焚風定義標準，戶外氣溫也一路飆高，到了晚上9點41分氣溫來到昨天的最高點34.9度。

台東氣象站指出，最主要是利奇馬颱風過境後，外圍環流引進旺盛的西南氣流，西南氣流越過中央山脈產生沈降效應，空氣中的水氣都下在西部地區，氣流越過中央山脈後只剩乾燥的暖空氣，因而引成焚風效應。

台東市區民眾都說，焚風疑似從昨天傍晚，一直到吹今天上午10點多。但台東氣象站表示，今天上午10點前台東地區溫度33.1度，因濕度達60%，未低於50%，嚴格來講台東今天上午不算焚風，只是溫度高，這也是台東夏天的普遍現象。