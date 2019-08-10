以花東縱谷為時尚伸展台 縱管處辦大地服裝秀即起徵件

2019-08-10 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花東縱谷國家風景區管理處將於10月19日舉辦「2019玉富伸展台－大地時裝秀」，即日起公開徵選服裝設計作品，獲選的服裝將由伊林模特兒穿上身，當天在花蓮南區的玉富自行車道東里鐵馬驛站專業走秀；另也有夜間創意走秀，由縱管處提供5千元材料費供參與團體製作創意走秀材料，歡迎機關團體報名。

縱管處去年首次以秋收豐穀為背景，舉辦大地時裝秀，將在地元素結合流行時尚，頗受好評。今年的徵件擴及到全國，即日起至8月31日報名。縱管處表示，創作需以農業、環保、多元文化、在地特色擇一為主題，通過初評的8組作品，將於10月19日決賽，由伊林模特兒穿著進行專業走秀，並由伊林名模王思偉、國際知名服裝設計師沙布喇．安德烈、造形師李明川擔任評審，沙布喇．安德烈當天也會公開為「2020 East of Taiwan海灣自行車漫旅」獨家設計的專屬車衣。

除了專業設計組外，縱管處也邀請各機關團體參與夜間創意走秀，將提供材料費5000元，活動當天會評選出最佳創意獎、最佳環保設計獎、最佳材質運用獎、最佳人氣獎等，頒發獎金或獎品。

當天除了走秀重頭戲，也邀請到原住民拉丁饒舌樂團BOXING、原住民女歌手黃莉Luji、台東長濱國中「長鼓原舞」、下賓朗部落樂團演出；活動市集也將邀請6個部落聯手打造風味料理，今年花東秋收最盛大時裝秀，美食、音樂等著你來參與。