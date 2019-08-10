親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

意圖讓人落選！柯P「攪局力量」歷史早寫過結局...

陸警告國泰航空 要求對參與示威機組員禁飛大陸

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「穿在天津、吃在北平」，邁入第17年的台中市天津夏日曬衣節昨起登場登場，一直到11日、周日，台中市天津路服飾商圈連3日封街，結合現場300多家服飾店，推出100元與50元兩種促銷攤位，讓民眾可以盡興搶購，今年以文青方式呈現，設置服裝垂掛出的遮陰休憩區及移動式冷氣機，讓民眾不用汗流浹背搶購服裝。

天津夏日曬衣節昨起到11日（周日），每天上午11點到晚上9點，昨天開幕式安排辣妹清涼曬衣秀，還有網紅現場直播、美食攤位、快閃裝置藝術、街頭藝人演出等精采活動，吸引大批民眾參與，立委沈智慧、台中市議員陳政顯、陳文政、市府經發局長高禩翔等人出席同樂，氣氛熱鬧。

天津路服飾商圈主委李進祥說，曬衣節結合商圈300多家服飾店家，是台中最大規模的服飾促銷活動，服飾均一價，現場分為100元與50元兩種促銷攤位，讓民眾可以盡興搶購，並於每日推出限時限量的滿千送百活動，當日消費滿千元就送現場美食攤位百元消費券，讓民眾買得盡興、吃得開心。

警方為確保民眾逛街購物交通順暢，活動期間，「天津商圈」周邊交通道路封閉，建議民眾將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場，再步行前往會場，確保商圈周邊交通流暢。

經發局表示，天津夏日曬衣節結合首屆台中購物節，促銷攤位消費即可登錄台中購物節APP，累計滿500元就有1張抽獎券，還能3倍累計金額，憑活動消費證明登錄台中購物節APP，可抽千萬豪宅、百萬名車、電動機車等大獎。

台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓...
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓民眾盡興搶購。圖／台中市政府提供
分享
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓...
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓民眾盡興搶購。圖為2015年活動情形。圖／報系資料照片
分享
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓...
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓民眾盡興搶購。圖為2016年活動情形。圖／報系資料照片
分享
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓...
台中市天津夏日曬衣節昨登場，300多家服飾店推出100元、50元兩種促銷攤位，讓民眾盡興搶購。圖／台中市政府提供
分享

停車場台中市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

偏鄉警低調5年助弱勢 1則臉書貼文曝光

2019-08-09 22:29

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

颱風後宜蘭童玩節明天開園 活動倒數想玩要把握機會

2019-08-09 18:43

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

影／利奇馬颱風橫掃 基隆大浪拍襲岸邊

2019-08-09 11:41

預警封路的宜蘭3條山區省道公路 上午8時解除

2019-08-09 09:08

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top