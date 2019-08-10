撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「穿在天津、吃在北平」，邁入第17年的台中市天津夏日曬衣節昨起登場登場，一直到11日、周日，台中市天津路服飾商圈連3日封街，結合現場300多家服飾店，推出100元與50元兩種促銷攤位，讓民眾可以盡興搶購，今年以文青方式呈現，設置服裝垂掛出的遮陰休憩區及移動式冷氣機，讓民眾不用汗流浹背搶購服裝。

天津夏日曬衣節昨起到11日（周日），每天上午11點到晚上9點，昨天開幕式安排辣妹清涼曬衣秀，還有網紅現場直播、美食攤位、快閃裝置藝術、街頭藝人演出等精采活動，吸引大批民眾參與，立委沈智慧、台中市議員陳政顯、陳文政、市府經發局長高禩翔等人出席同樂，氣氛熱鬧。

天津路服飾商圈主委李進祥說，曬衣節結合商圈300多家服飾店家，是台中最大規模的服飾促銷活動，服飾均一價，現場分為100元與50元兩種促銷攤位，讓民眾可以盡興搶購，並於每日推出限時限量的滿千送百活動，當日消費滿千元就送現場美食攤位百元消費券，讓民眾買得盡興、吃得開心。

警方為確保民眾逛街購物交通順暢，活動期間，「天津商圈」周邊交通道路封閉，建議民眾將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場，再步行前往會場，確保商圈周邊交通流暢。