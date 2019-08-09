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颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00聯合報 記者吳淑君╱即時報導

利奇馬颱風遠離，基隆市政府表示，停放於道路紅黃線區域車輛，明天中午前駛離，路邊收費停車格於12日上午7點恢復收費。

基隆市政府交旅處指出，利奇馬颱風遠離，停放於基隆市道路紅黃線等處，所有車輛請配合於108年8月10日（六）中午12點前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。

同時全市路邊收費停車格於108年8月12日、周一上午7點恢復收費。

基隆市政府表示，停放於道路紅黃線區域車輛，明天中午前駛離，路邊收費停車格於12日...
基隆市政府表示，停放於道路紅黃線區域車輛，明天中午前駛離，路邊收費停車格於12日上午7時恢復收費。記者吳淑君／攝影
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利奇馬颱風基隆
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