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清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市公所清潔隊員蔡嬌蘭日前執行掃街工作，過馬路時遭到汽車撞傷，造成顱內出血、髕骨骨折等傷勢，經手術後轉至一般病房觀察，市長魏嘉賢今天前往探視，指示清潔隊務必全力協助，也呼籲市民駕駛汽、機車經過掃街人員時，要放慢速度。

53歲的蔡嬌蘭上月30日上午10時15分，在市區中山路、中央路口附近清掃街道，過馬路時遭到汽車撞傷，經送醫急救，發現有顱內出血及右腳髕骨骨折等傷勢，緊急開刀治療，康復情況良好，顱內出血情況已獲控制，近日就可出院。

事故當天，清潔隊長吳慶展立即率同事到醫院急診室關心，由於蔡嬌蘭就醫後送到加護病房，沒辦法馬上探視，市長魏嘉賢也在蔡嬌蘭轉出加護病房、病情好轉後，今天上午與主秘翁美華及吳慶展等人到醫院探視，並送上慰問金。

市公所表示，清潔隊每天有兩組掃街班人員，約20多人，從清晨6時30分起，在花蓮市金三角商圈及市區等主要道路掃街，維護市容。魏嘉賢說，同仁執行公務時受傷，他非常難過，指示清潔隊包括後續包括執行公務受傷的補助、輔具添購等，都要全力協助，讓蔡嬌蘭安心休養。他也提醒鄉親體諒掃街人員的辛勞，若開車經過，一定要放慢速度，確保安全。

花蓮市長魏嘉賢（左3）昨赴醫院探視掃街時被撞傷的清潔隊員蔡嬌蘭。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左3）昨赴醫院探視掃街時被撞傷的清潔隊員蔡嬌蘭。圖／市公所提供
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魏嘉賢骨折事故
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