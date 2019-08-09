清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市公所清潔隊員蔡嬌蘭日前執行掃街工作，過馬路時遭到汽車撞傷，造成顱內出血、髕骨骨折等傷勢，經手術後轉至一般病房觀察，市長魏嘉賢今天前往探視，指示清潔隊務必全力協助，也呼籲市民駕駛汽、機車經過掃街人員時，要放慢速度。

53歲的蔡嬌蘭上月30日上午10時15分，在市區中山路、中央路口附近清掃街道，過馬路時遭到汽車撞傷，經送醫急救，發現有顱內出血及右腳髕骨骨折等傷勢，緊急開刀治療，康復情況良好，顱內出血情況已獲控制，近日就可出院。

事故當天，清潔隊長吳慶展立即率同事到醫院急診室關心，由於蔡嬌蘭就醫後送到加護病房，沒辦法馬上探視，市長魏嘉賢也在蔡嬌蘭轉出加護病房、病情好轉後，今天上午與主秘翁美華及吳慶展等人到醫院探視，並送上慰問金。