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台東榮院 走入無醫村居家醫療訪視

2019-08-09 15:55中央社 台東9日電

台東榮院醫師黃偉倫利用居家訪視時，帶領國立陽明大學醫學系暑期見習學生，前進偏鄉無醫村居家醫療個案家中訪視，包括協助整合患者用藥，同時協無助家屬照顧上遇到問題。

台東境內不少住在偏鄉的長輩或是慢性疾病患者，他們因為疾病及交通的關係，導致無法出遠門，甚至連定期到醫院就醫就診、拿藥都得大費周章，舟車勞頓非常不便。

台東榮院為了讓這些不方便出門就診的長者與病患可以在家中接受照護，由醫護人員組成居家整合照護團隊，主動走入社區提供完整且持續的醫療照護。

負責這項社區複合型服務的家醫科醫師黃偉倫利用居家訪視時，帶領國立陽明大學醫學系暑期見習學生，前進偏鄉無醫村居家醫療個案家中訪視，指導學生居家醫療重點及注意事項，讓這群醫界莘莘學子獲益良多。

在訪視過程中見習學生瞭解醫療團隊針對患者營養、用藥、活動能力進行評估診療，醫師會協助整合患者用藥，避免重複；同時看到家屬照顧上遇到的問題，都能在團隊訪視時溝通討論獲得解決。

黃偉倫說，對於行動不便，無法外出就醫的病患，經照護團隊評估收案後，依病患實際醫療需要，提供患者「居家醫療」、「重度居家醫療」「安寧療護」三階段的連續性居家醫療與全人照護，進而銜接衛福部目前推動的長期照顧服務2.0計畫，提升照護連續性，以滿足病患需求翻轉偏鄉醫療。

家住初鹿山區林姓患者罹患重症，平日需依賴呼吸器及鼻胃管維生，但家屬照料期間常有管線脫落及照護上問題，加上出門看病總要大費周章。現在台東榮院醫療團隊提供居家醫療照護，定期前來家中探視患者並教導家屬照護技巧，病患家屬都非常感謝台東榮院提供這項貼心的照顧，減輕他們照護的負擔。

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