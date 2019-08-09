影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣政府大手筆斥資8700萬元整修縣立棒球場，這個月剛啟用，才迎接兩場職棒賽事，就有民眾發現內野觀眾席頂棚狂漏水「有如小瀑布」，看個棒球賽還得一邊躲雨，抱怨連連。縣府教育處體育保健科長白鴻儀坦言頂棚是舊的，不在這次整修工程內，已請廠商協助處理漏水問題，將等賽事結束做全面檢修。

花蓮縣德興棒球場在民國90年完工啟用，至今近20年。縣府爭取到中央補助經費8700多萬元，改善老舊的看台座椅、將全壘打牆護網全面換新，另外還設置室內牛棚，也重新檢討無障礙空間及廁所，增加輪椅觀眾席及無障礙電梯、重新整理球場紅土草皮。

中華職棒例行賽今年在花蓮安排7場賽事，全都集中在8月，7、8日由統一7-ELEVEn獅與富邦悍將交手，9至11日是Lamigo桃猿對統一獅，13、14日是統一獅對上中信兄弟。

受颱風影響，昨天賽事在間歇雨勢中進行，有坐在內野觀眾席的球迷發現，比賽期間一度雨並不大，但頂棚卻不斷漏水，大水沿著圓柱子流下，淹進座位區，讓球迷忙著躲雨，質疑花大錢整修才沒多久，竟然就漏水，嚴重影響觀賽品質。