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影／利奇馬颱風橫掃 基隆大浪拍襲岸邊

2019-08-09 11:41聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

強烈颱風利奇馬下修為中度颱風，受到暴風圈影響，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊，在潮境公園內，不少民眾前往觀浪，海巡人員不時前往勸離，疲於奔命。

受到強颱利奇馬暴風圈影響，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊，在潮境公園內，不少民...
受到強颱利奇馬暴風圈影響，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊，在潮境公園內，不少民眾前往觀浪，海巡人員不時前往勸離，疲於奔命。記者許正宏／攝影
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強颱利奇馬掃過台灣，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊，在潮境公園內，不少民眾前往...
強颱利奇馬掃過台灣，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊，在潮境公園內，不少民眾前往觀浪。記者許正宏／攝影
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受到強颱利奇馬暴風圈影響，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊。記者許正宏／攝影
受到強颱利奇馬暴風圈影響，基隆海邊湧起一陣陣的大浪拍襲岸邊。記者許正宏／攝影
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颱風基隆海巡
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