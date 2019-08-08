影／宜蘭縣道宜51線便橋沖毀封閉 警協助南澳撤離村民

2019-08-08 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府警察局指出，利奇馬颱風來襲，三星分局轄區宜51線大同鄉土場往樂水方向的便橋，今天（8日）下午日5點，時許因大水沖刷，造成便橋損壞。

為避免用路人發生事故，分局隨即趕至現場以封鎖線及交通錐封閉道路，並於現場交管指揮引導。