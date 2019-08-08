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不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

高潞遭時力開鍘 台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

基隆明天停班停課 部立醫院開颱風特別門診

2019-08-08 20:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

受到強颱奇利馬侵襲，北北基明天停班停課，衛生福利部基隆醫院明天上午開辦特別門診，大家可以多加利用。

颱風特別門診有胸腔內科，蔡富順醫師看診；外科，柯芳序醫師看診；兒科，謝王虎醫師看診。急診則是24小時服務。

基隆長庚醫院表示，考暈安全起見，門診一律休診，急診則維持24小時運作。

基隆長庚醫院表示，考暈安全起見，門診一律休診，急診則維持24小時運作。圖／本報系...
基隆長庚醫院表示，考暈安全起見，門診一律休診，急診則維持24小時運作。圖／本報系資料照
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醫師基隆停班停課
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