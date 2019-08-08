彭蘇志浩9歲就喜歡當農夫 23歲奪關山米王

2019-08-08 18:48 中央社 台東縣8日電



關山花布美景每年吸引遊客造訪，目前雖只有零星花開，但今年預定1月20日後盛開，花期約1個月，規模將從省道一路延伸到中央山脈山腳下，亦可前往關山米國學校參觀製米過程。 台東縣政府／提供 分享 facebook 台東縣關山鎮23歲青農彭蘇志浩參加關山鎮稻米競賽，奪下冠軍，成為地方最年輕的「米王」。彭蘇志浩雖然年輕，但他已有14年務農經驗，9歲時就下田當農夫。

台東縣關山鎮農會今天舉辦今年度一期稻米品質競賽，結果英雄出少年，由23歲青農彭蘇志浩奪冠，22歲青農邱暐倫拿下季軍，亞軍則是由邱暐倫的叔叔邱楠森贏得。

關山鎮農會總幹事邱美玲恭喜得獎的2位青農，她說，這是父親節送給爸爸最好的禮物。

彭蘇志浩住在海岸山脈山腳下電光社區，他在今天的競賽中以極優的成績與其他農友拉開差距，拿下冠軍。彭蘇志浩的父親彭武麟在關山務農，也多次拿下競賽獎項，兒子接棒種田又能在第一次參賽就奪得冠軍，親友豎起拇指說「有接棒人了」。

彭蘇志浩從小就跟著父親到田裡幫忙開插秧機、搬運機，甚至處理烘米、碾米、包裝等工作，9歲時就喜歡當農夫。

他國中畢業後，選擇就讀台東專科學校高職部農業機械科，因從小就操作農機，加上本身就相當有興趣，認真學習，他奪得全國高中職技藝競賽金手獎第2名，也因此保送國立中興大學生物產業機電工程學系。

不過，他覺得讀書太痛苦，於是休學返鄉，回到田裡讓他變得開心。他娶妻成家，接下父親的水稻田。今天首次參加關山鎮的稻米競賽就拿到冠軍，成為關山鎮最年輕的米王。

彭蘇志浩說，「是撿到的啦，只是像一般農夫那樣做而已」，經驗是爸爸教的，「當農夫就好，目前不考慮回學校」。