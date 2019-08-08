花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



大陸自從發出陸客來台自由行禁令及限縮團客後，繼續打壓台灣觀光。在今年7月6日首航的山東花蓮直航航線，自8月24日起停航，將衝擊花蓮觀光。花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，今天才剛收到停航訊息，對此深表遺憾，已經有努力爭取過直航，也呼籲有智慧的領導人「政治歸政治、觀光歸觀光」，將依法處理後續票務問題。

據了解，花蓮觀光業者今天接獲山東航空公司公告，指出自8月24日至10月26日間，每周六濟南至花蓮的直航航班，因「計畫調整」全部取消，代表花蓮縣政府積極爭取的直航，也因大陸政策調整遭到波及。

唐玉書指出，其實在大陸自由行不發證時，第一時間已跟山東航空聯繫，當時雙方都很努力要把這條線經營好，今天卻得知要停航的消息，感到很遺憾，希望有智慧的領導人，能「政治歸政治、經濟歸經濟 、觀光歸觀光」。大家都很積極在開發不同客源，現在國旅市場也有限，但短時間要怎麼做只能盡力而為。至於8月24日以後停航航班，一切將依法處理後續票務。