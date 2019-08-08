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強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

這樣美景要等颱風過後 宜蘭傳藝今晚的藍眼淚取消

2019-08-08 16:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

經營傳藝宜蘭園區的全聯善美的文化藝術基金會宣布，由於颱風進逼風雨漸強，考量遊客安全，原定今天（8日）晚上19點15分舉辦的傳藝祈緣星藍眼淚活動取消。

同時，宜蘭傳藝園區現已啟動防颱作業，宜蘭縣政府如果宣佈明天(9日)停班停課，園區將同步宣佈休園一天，若宜蘭縣明日未停班停課，則園區將照常開園營運。

至於明日夜間藍眼淚活動是否如期舉行？為遊客安全，視明日風雨情況而定。

宜蘭傳藝園區今晚的祈緣星藍眼淚活動取消。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今晚的祈緣星藍眼淚活動取消。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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停班停課藍眼淚颱風
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