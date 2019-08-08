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強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

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影／抽水機和水在賽跑 基隆夜市旁防淹備戰

2019-08-08 14:46聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市仁一路303巷夜市附近地勢低，遇到大雨或海水漲潮，就容易淹水，忠勇里里長林羅清美梅說，每次颱風大雨一來，都是抽水機和水在賽跑，但有抽水有差，市長林右昌巡視巷內住家，提醒明天凌晨風雨就會變大，店家下班後防水閘門要裝起來，不要等明天早上才裝，

林羅清美梅里長說，仁一路303巷，大雨一來，再遇到漲潮，這裡和海平面一樣高，水消不出去，一定要靠抽水馬達，經常上演抽水馬達和淹水在賽跑。

居民也說，他們這裡地勢低，比田寮河還低，多年前象神納莉颱風來襲時曾淹到快一層樓，颱風天晚上他都不敢睡，水淹上來他就打去抽水站請求啟動，也會打電話跟居報告水淹到那裡了，因為這裡有多家是夜市後場，放很多生財物品，他肯定仁一路抽水站設置後，有抽水有差喔。

林右昌說，明天凌晨風雨就會變大，他建議大家下班後防水閘門要裝起來，不要等明天早上才裝，

接著，林右昌水去視察八堵路排水改善工程，林右昌說，為解決淹水，現在的箱涵斷面是長寬各二公尺，排水斷面比之前增加十倍以上，施做好之後，八堵路的水全往這邊收 ，再排去基隆河，這個地方長期積淹水問題，就能解決，雖然工程還沒完工，但水路已通了，這次颱風來已經可以應急。

市議員林旻勳說，以往只要颱風來或是強降雨，八堵火車站前及八堵涵洞都會有積水過高甚至造成淹水災情，期待八堵路雨水下水道工程完工後，能夠解決此問題，讓民眾免於淹水之苦，行車也更加安全。

基隆市仁一路303巷夜市附近地勢低，遇到大雨或海水漲潮，就容易淹水，林右昌提醒店...
基隆市仁一路303巷夜市附近地勢低，遇到大雨或海水漲潮，就容易淹水，林右昌提醒店家下班後防水閘門要裝起來。記者吳淑君／攝影
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八堵路排水改善工程，雖然工程還沒完工，但水路已通了，這次颱風來已經可以應急。記者...
八堵路排水改善工程，雖然工程還沒完工，但水路已通了，這次颱風來已經可以應急。記者吳淑君／攝影
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八堵路排水改善工程，雖然工程還沒完工，但水路已通了，這次颱風來已經可以應急。記者...
八堵路排水改善工程，雖然工程還沒完工，但水路已通了，這次颱風來已經可以應急。記者吳淑君／攝影
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基隆市仁一路303巷夜市附近地勢低，遇到大雨或海水漲潮，就容易淹水，林右昌提醒店...
基隆市仁一路303巷夜市附近地勢低，遇到大雨或海水漲潮，就容易淹水，林右昌提醒店家下班後防水閘門要裝起來。記者吳淑君／攝影
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淹水颱風林右昌
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