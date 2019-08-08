影／宜蘭飛天火車一次防颱10萬 4年前風災修理310萬

2019-08-08 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



利奇馬颱風警報，宜蘭縣政府防颱，今天把吊置在半空中的丟丟噹廣場飛天小火車，吊掛下地，而飛天火車下地躲颱風，颱風過後，再吊掛回原處，一上一下，就要花費10萬元。

縣政府表示，這是防颱必要措施，如果與104年相比，當時飛天火車未下地，颱風期間受損，光修理費就要310萬元，除財物損失外，修理時間費時3個月，影響遊客，就風險來說，防颱下地有其必要。