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警戒範圍增加桃園！強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸

影／宜蘭飛天火車一次防颱10萬 4年前風災修理310萬

2019-08-08 11:09聯合報 記者羅建旺╱即時報導

利奇馬颱風警報，宜蘭縣政府防颱，今天把吊置在半空中的丟丟噹廣場飛天小火車，吊掛下地，而飛天火車下地躲颱風，颱風過後，再吊掛回原處，一上一下，就要花費10萬元。

縣政府表示，這是防颱必要措施，如果與104年相比，當時飛天火車未下地，颱風期間受損，光修理費就要310萬元，除財物損失外，修理時間費時3個月，影響遊客，就風險來說，防颱下地有其必要。

縣政府表示，飛天火車是宜蘭重要人氣景點，造價450萬元，創造很大觀光效益，因此要妥善保護與維護。

飛天火車是宜蘭重要人氣景點，造價450萬元，創造很大觀光效益，今天防颱風下地。記...
飛天火車是宜蘭重要人氣景點，造價450萬元，創造很大觀光效益，今天防颱風下地。記者羅建旺／攝影
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飛天火車是宜蘭重要人氣景點，造價450萬元，創造很大觀光效益，今天防颱風下地。記...
飛天火車是宜蘭重要人氣景點，造價450萬元，創造很大觀光效益，今天防颱風下地。記者羅建旺／攝影
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利奇馬颱風
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