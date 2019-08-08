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強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

宜蘭一男子疑被地震嚇到碰到傷處又就醫

2019-08-08 10:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭今天6級地震，宜蘭未傳出傷亡，不過，宜蘭縣衛生局接通報　一名男子原本手上有傷，地震來時，疑被嚇到，驚慌中，又碰到傷處，痛得到醫院就醫，經處理後，已經出院。

對此，衛生局長徐迺維說，因是舊傷，不列為此次地震受傷名單。

宜蘭今天6級地震，宜蘭未傳出傷亡，不過，宜蘭縣衛生局接通報　一名男子原本手上有傷...
宜蘭今天6級地震，宜蘭未傳出傷亡，不過，宜蘭縣衛生局接通報　一名男子原本手上有傷，地震來時，疑被嚇到，驚慌中，又碰到傷處，痛得到醫院就醫，經處理後，已經出院。對此，衛生局長徐迺維說，因是舊傷，不列為此次地震受傷名單。記者羅建旺／攝影
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