宜蘭一男子疑被地震嚇到碰到傷處又就醫

2019-08-08 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭今天6級地震，宜蘭未傳出傷亡，不過，宜蘭縣衛生局接通報 一名男子原本手上有傷，地震來時，疑被嚇到，驚慌中，又碰到傷處，痛得到醫院就醫，經處理後，已經出院。