無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市首處斑馬線退縮設計，已在信一路、義四路口畫設完成，希望降低駕駛因A柱擋住視線撞上行人意外，但有行人不習慣，會從吉羊橋頭走入信一路車道，再斜著走向斑馬線，不僅危險依舊，且權益更沒保障。

市府交通旅遊處副處長王英哲說，新的斑馬線剛畫好，會多宣導民眾遵行。外縣市斑馬線退縮設計有增設護欄等配套，交旅處將與工務局研商考量吉羊橋地形和景觀，決定是否改變橋頭現況。

交通隊長張豫立表示，行人適應退縮設計斑馬線需要時間，近期會派員在信一、義四路口加強勸導，提醒民眾為了自身安全，下吉羊橋後要左轉田寮河人行道，多走幾步路再經斑馬線過信一路。

王英哲說，北市發生公車綠燈右轉，撞上從斑馬線過馬路的行人意外，各界關注行人安全。交通部要求各縣市檢討道路安全設計，減少行人走斑馬線遭車撞意外發生。

市警局交通隊統計，信一、義四路口去年發生16起事故，其中5件與行人有關，交旅處決定先在此路口試辦斑馬線退縮。

王英哲說，義四路連接的吉羊橋有弧度，橋上車輛左轉信一路時，駕駛人視線可能受高度落差及A柱影響。信一路斑馬線往基隆港方向挪移後，車輛左轉不會馬上和斑馬線交會，減少車禍發生。