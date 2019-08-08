地震後巡查 宜蘭供水正常

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2019-08-08 06:13
聯合報 記者
羅建旺
╱即時報導
自來水公司第八區管理處指出，今晨5點28分發生在宜蘭東南方外海規模6
強震
，經兩給水廠檢視監控電腦即時資訊，各場站供水正常，持續觀察狀況。
強震
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