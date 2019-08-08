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凌晨強震雙北、宜蘭部分區域停電 台中傳路面瓦斯外洩

全台被震醒！05:28東部規模6.0強震 最大震度宜蘭6級

地震後巡查 宜蘭供水正常

2019-08-08 06:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

自來水公司第八區管理處指出，今晨5點28分發生在宜蘭東南方外海規模6強震，經兩給水廠檢視監控電腦即時資訊，各場站供水正常，持續觀察狀況。

強震
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