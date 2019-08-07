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基隆明照常上班上課 林右昌將視察抽水站加強防颱

2019-08-07 19:45聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市政府今晚宣布，因為北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，明天照常上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

因應颱風來襲，基隆市長林右昌明天上午將先到仁一路抽水站視察，並了解周邊住戶安裝防水閘門狀況，接著視察八堵路排水改善工程，要求各單位加強防颱，避免災情發生。

北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，基隆市政府今晚宣布，明天照常上班及上課。...
北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，基隆市政府今晚宣布，明天照常上班及上課。圖／取自中央氣象局網站
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