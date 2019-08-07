莫拉克10週年 南橫公路通車要老天爺肯點頭

2019-08-07 16:39 中央社 台東縣7日電



10年前莫拉克颱風摧毀南橫公路，觀光產業進入黑暗期。但「住房率再黯淡，天龍飯店的燈也要點亮，為南橫公路留下最後一盞燈，也要照亮自己的未來。」

當時天龍飯店老闆娘「張姐」，堅持為南橫的觀光守住一口氣。只是這一等，不是1、2年，而是10年。

民國98年8月7日中度颱風莫拉克夾帶豐沛雨量，從8月7日至10日，3天在南橫公路降下4000毫米的雨量，20多座橋梁沖毀，57公里路基流失。南橫公路台東段，霧鹿和利稻部落成孤島，17天過後才搶通。

莫拉克風災滿10週年前夕，記者從台東海端鄉初來部落進入南橫公路東段，了解南橫公路過去和現在的美麗與哀愁。

第一站來到天龍飯店，老闆娘「張姐」剛帶著旅客下山，她回憶莫拉克颱風過後，飯店慘澹經營，於是「老闆兼工友」自己當解說員。她說，莫拉克之前，寒暑假和例假日飯店幾乎都客滿。災後1個月連1個客人也沒有，路過的都是來看災情的公路局人員和修路工人，幾乎想放棄，但「害怕大家也因此忘記天龍、忘記南橫」。

於是決定苦撐，住在附近的房務人員平常在家待命，有客人再到飯店幫忙。原本以為只要熬過1、2年路就通了，沒想到竟然是遙遙無期。「不能坐以待斃」，「張姐」想既然從高雄到台東路不通，那就讓旅客「東進東出」，從台東上山、再從台東下山，果然例假日住房率有了起色，慢慢恢復到3成。

「接著，我就來賣空氣，賣山」，「張姐」說，台灣有許多人愛爬山，喜歡大自然，於是她推動讓遊客夏天來避暑、賞螢火蟲；冬天賞楓、泡湯、逛步道。就這樣，近2、3年例假日的住房率以提升到5成，總算收支能打平，當然「期待10年前的榮景能儘快回來」。

過了天龍飯店進入利稻部落，已過中午12時，過去這個時候部落入口的「陳大姐名產店」應該是客人滿座。今天只有老闆娘獨自坐在門前。記者問到「陳大姐，我是今天第1位客人嗎」；「陳大姐」說，「不是今天第1位，是這半個月第1位客人」。

陳大姐說，過去每天有數10輛遊覽車在利稻部落進出，莫拉克颱風過後，全部都消失了。她回憶，莫拉克颱風當年8月接了很多團的陸客，又是暑假期間，她在8月7日下山買了近百萬元的食物，結果8月8日莫拉克颱風來襲，南橫公路中斷。

不僅陸客團無法上來，又停電1個月，近百萬元食物有的爛掉、有的分送給部落村民，損失慘重。更慘的還在後面，沒生意，媳婦、孫子下山找工作，店裡剩下她一個人，「這幾年，等嘸人，賺健康的」。她說，捨不得關店，因為還有老客戶回來尋找記憶。

利稻部落前海端鄉代表會主席邱強永說，南橫公路至今中斷的路段是台東向陽至高雄梅山，利稻部落並未成孤島，對村民唯一不便是要到高雄桃源和拉馬夏部落尋親要繞道台東市，走南迴公路，原來走南橫公路只要2小時，現在要6小時。過去和高雄那邊的家族，「一點小事就見面，現在要大事才會見面」。

過了利稻部落、向陽遊樂區到南橫公路東段的終點，埡口山莊和大關山隧道。這2處在莫拉克後各有1個大坍方，至今尚未修復，這也是南橫公路東段10年還無法通車的關鍵。

這兩處坍方也造成曾是5、6年級生回憶、救國團最高山莊「埡口山莊」，在民國103年3月宣布放棄經營，走入歷史。

公路總局關山工務段長陳克劼說，大關山隧道前的埡口大崩壁，就是知名紀錄片導演齊柏林在「看見台灣」這部紀錄片中拍攝到的南橫公路心型大坍方，從莫拉克後就災害不斷，造成10年無法修復。

莫拉克後，陸續有101年的天秤颱風、103年的麥德姆和鳳凰颱風、105年的尼伯特、莫蘭蒂、艾利接連3個颱風、106年6月和10月的豪雨、107年9月山竹颱風侵襲，埡口大崩壁修復後又被沖毀。

陳克劼說，到106年10月路基被沖毀達到130公尺，去年11月初步搶修完成，現有的路基內縮100公尺，是莫拉克後搶修的第4條路基，邊坡和後續工程預計在110年底，也就是南橫公路東段預計在110年底通車。

埡口山莊前的向陽大崩壁情況和埡口大崩壁相似，目前採用貨櫃修築法，用122個貨櫃當作路基底下的擋土牆，如果工作順利同樣在110年底通車。陳克劼說，因陸續都有颱風和豪大雨侵襲，極端氣候關係，「颱風豪雨怎麼來，我們也沒辦法，上天就是這樣」。

另外，這路段岩層數變質砂岩夾帶板岩、片岩，褶皺節理發達且呈高度破碎，易造成坍方落石，施工不易；再者，冬季山區溫度幾乎都在攝氏10度以下，且氣候不穩，中午過後易起霧，這些都是造成施工緩慢原因。

除了台東2個關鍵坍方外，南橫公路西端高雄段尚有天池坍方、武雄橋路段2個關鍵路段。公路總局評估，未來分2階段辦理南橫公路開放通車，第1階段高雄路段108年12月底有條件通車至梅山和天池；第2階段預定110年12月底天池至向陽完工，有條件全線通車。

莫拉克風災滿10週年前夕，交通部長林佳龍專程到南橫公路視察復建情況。他說，這一條路不只是山區民眾回家的路，也兼具觀光及產業的功能，且是公路前輩幾10年來，辛苦努力開發而成的道路，政府一定全力把它打通搶修完成。

陳克劼說，10月汛期後會開始趕工，希望能在110年底全線通車，「但這期間不要有颱風豪雨造成持續的災害擴大，工程完工還要經過1、2個汛期考驗」。

天龍飯店不放棄，為南橫公路守住觀光產業最後一口氣；「陳大姐名產店」，堅持為老顧客留住記憶。南橫公路修復除施工科技的挑戰外，還面臨極端氣候考驗，能否在110年底全線通車，就看老天爺是否點頭。