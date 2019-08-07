中元祭放水燈遊行14日登場 基隆又將「封城」
基隆市政府今天表示，2019雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動14日舉行，當天下午5點半到晚上11點活動區域實施交通管制，請參加民眾利用大眾運輸前往；因為所有車輛禁止進出管制區域，自行開車者提前改道。
市府交旅處表示，14日遊行管制地點東側：義七路/信一路口；仁一路/愛九路口；劉銘傳路11巷/愛九路；仁二路/仁二路137巷口。
南側：八堵路/國安路口；南新街31巷/南新街51巷口；南榮路/南新街口；仁五路/南榮路/愛三路口。
西側：成功一路/成功橋頭；獅球路/成功橋頭；29號橋(大業隧道出口)/東岸高架橋入口；中山一路/31號橋頭；安一路/西定路口；中山橋/中山一路；中山一路/忠一路；中山一路/民治平交道口。
北側：義一路/中正路口；中正路/仁一路至信五路等處路口；信二路/義三路口；信二路/義五路口；信二路/義六路口。
交旅處表示，當晚市區中正路經東岸高架橋，中山一路經西岸高架橋連接中山高雙向不管制，正常通行。台62線萬瑞快速道路沿線交流道銜接地方道路皆未管制，欲前往基隆市區外圍車輛可多加利用。
望海巷放水燈交通管制時間為14日晚間9點到15日凌晨2點，管制路段為台2線自平浪橋頭至八斗子車站，除大眾運輸車輛、管制範圍內居民憑證件、工作人員持憑通行證，其餘車輛禁止進出。
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