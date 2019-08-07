親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2聯結車與2小貨車車禍 中山高南下70.6K全線封閉救援

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

花蓮子弟統一獅球星 為白衣天使打氣

2019-08-07 13:49聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

中華職棒30周年，今年共有7場例行賽移師花蓮舉行，身為花蓮子弟的統一獅球員黃恩賜與投手施子謙，在開賽前前往門諾醫院慰勞辛苦的護理人員，不僅親自送上布丁為白衣天使加油打氣，也有感於東部較缺乏醫療資源，為門諾醫院東部護理人員培育勸募計畫發聲，希望邀更多善心人士捐款支持。

統一獅內野手黃恩賜與投手施子謙趕在球賽開賽前，特地到門諾醫院為護理人員加油。兩位球員除了親自走訪各護理站向白衣天使們加油打氣，也親切的與住院患者打招呼並送上祝福。

黃恩賜與施子謙表示，醫護人員工作辛勞，甚至很多護理人員還身兼妻子、媽媽、媳婦等多重角色，期盼每個人都能以同理心體諒醫護人員，即使是一句謝謝或是一個微笑，相信醫護人員都能感受到最溫暖的回饋。

以前都是在職棒現場或電視上才能看到的球星，沒想到今天竟然可以近距離一睹丰采，兩位球員所到之處都受到護理人員的熱烈歡迎，不僅搶著合影留念，也紛紛拿出棒球、球衣及球鞋，請他們親筆簽名，甚至還有護理師球迷趁機與球星握手，臉上難掩興奮。

門諾醫院副院長楊緒南、公共事務總監周恬弘、護理部主任李雅蘋，及10多位護理長也熱情歡迎，感謝兩位選手在百忙中抽空而來。

身為花蓮子弟的統一獅球員黃恩賜與投手施子謙，在開賽前前往門諾醫院慰勞辛苦的護理人...
身為花蓮子弟的統一獅球員黃恩賜與投手施子謙，在開賽前前往門諾醫院慰勞辛苦的護理人員。圖／門諾醫院提供
分享

醫護人員患者捐款
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

利奇馬颱風影響 七夕七星潭疊石音樂會取消

2019-08-07 13:35

減輕購買輔具壓力 花蓮縣推特約廠商代償墊付制

2019-08-07 12:00

濱海奇基線3玩法 優惠逛基隆

2019-08-07 00:09

秋冬國旅補助 蘇揆：多放一點在宜花東

2019-08-07 00:02

能做就是福 花蓮環保志工爸爸獲表揚

2019-08-06 23:53

花蓮1天2震 海上古道玻璃地板裂

2019-08-06 23:45

宜蘭七夕 喊愛愈大聲 噴泉噴愈高

2019-08-06 23:43

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

影／安樂四維公園才開工就停工 基市府：追加325萬改善排水

2019-08-06 18:01

利奇馬颱風來襲 空軍花蓮基地開放取消

2019-08-06 16:10

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作

2019-08-07 11:24

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？

2019-08-06 23:06

紙風車執行長李永豐：一生為孩子 期望公務員不再被刁難

2019-08-06 16:45

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件

2019-08-06 23:23

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

影／與神同行！宮廟捐「路口光明燈」 夜間保祐平安回家

2019-08-06 18:24

大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出

2019-08-07 08:09

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋

2019-08-07 07:49

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件

2019-08-06 23:49

汐止另一處賞荷清幽祕境 隱身寺院佛氣十足

2019-08-06 15:43

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

遛狗不繫牽繩 北市上半年已開罰30件逾14萬元

2019-08-06 18:39

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

影／安樂四維公園才開工就停工 基市府：追加325萬改善排水

2019-08-06 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top