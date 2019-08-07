花蓮子弟統一獅球星 為白衣天使打氣

2019-08-07 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



中華職棒30周年，今年共有7場例行賽移師花蓮舉行，身為花蓮子弟的統一獅球員黃恩賜與投手施子謙，在開賽前前往門諾醫院慰勞辛苦的護理人員，不僅親自送上布丁為白衣天使加油打氣，也有感於東部較缺乏醫療資源，為門諾醫院東部護理人員培育勸募計畫發聲，希望邀更多善心人士捐款支持。

統一獅內野手黃恩賜與投手施子謙趕在球賽開賽前，特地到門諾醫院為護理人員加油。兩位球員除了親自走訪各護理站向白衣天使們加油打氣，也親切的與住院患者打招呼並送上祝福。

黃恩賜與施子謙表示，醫護人員工作辛勞，甚至很多護理人員還身兼妻子、媽媽、媳婦等多重角色，期盼每個人都能以同理心體諒醫護人員，即使是一句謝謝或是一個微笑，相信醫護人員都能感受到最溫暖的回饋。

以前都是在職棒現場或電視上才能看到的球星，沒想到今天竟然可以近距離一睹丰采，兩位球員所到之處都受到護理人員的熱烈歡迎，不僅搶著合影留念，也紛紛拿出棒球、球衣及球鞋，請他們親筆簽名，甚至還有護理師球迷趁機與球星握手，臉上難掩興奮。