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新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23聯合報 記者戴永華╱即時報導

迎戰明年大選，總統蔡英文與立委陳歐珀成立聯合競選總部。今天民進黨中央到宜蘭召開籌備會議，會中決議由前縣長林聰賢擔任聯合競總主任委員、宜蘭市長江聰淵擔任總幹事，綠營費心整合派系成功，戰力將不容小覷。

林、江兩人一位當過縣長、一位是兩屆的市長，各自掌握地方人脈，且都是新潮流要角。為了讓派系人馬盡釋前嫌，林聰賢今在會中公開喊話，盼過去一切「高的放風吹、低的放水流」，要大家放下過去的恩恩怨怨，全力拚選戰。

宜蘭長年來的基本盤多是綠大於藍，但去年底縣長選舉，民進黨因為新系與正國會的派系不團結，導致票源分散，失去地方執政權。為避免前車之鑑，這次在整合派系方面，由高層居中主導整合成功。

林聰賢雖卸下農委會主委職務，但他在總統蔡英文面前講話仍具份量，至於江聰淵志在接棒並角逐下屆縣長寶座，明年總統與立委選戰，正好是他展現操盤的重要一役。

全國競選總組織部執行長沈發惠、中央黨部中常委黃承國到今天宜蘭主持籌備會議，縣內劉守成等20多名黨公職參加，對於總統及立委選舉交換意見， 訂於8月20日完成競選總部的所有組織人選架構，推動選務工作。

沈發惠表示，目前各方民調仍以蔡英文總統領先，國民黨面臨內部整合問題，韓國瑜支持度持續下降，柯文哲組黨動作造成總統參選機會下降，民調也於三方中落後，綜合情況堪稱「樂觀」。宜蘭是民主聖地，中央黨部對宜蘭勝選有很大信心。

總統蔡英文（中）與立委陳歐珀（左二）成立聯合競選總部，並由前縣長林聰賢擔任聯合競...
總統蔡英文（中）與立委陳歐珀（左二）成立聯合競選總部，並由前縣長林聰賢擔任聯合競總主任委員、宜蘭市長江聰淵擔任總幹事（右二），新系與正國會整合成功，團結拚選戰。圖／本報資料照
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