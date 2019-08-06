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影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56聯合報 記者戴永華╱即時報導

進出宜蘭的交通主動脈宜蘭橋，13日上午10點將封橋，隨即進行拆除，這座宜蘭的主要橋梁就此將走入歷史。縣府建設處表示，雖然舊橋兩側新蓋北上及南下兩座鋼便橋，橋寬各7公尺，但「非必要時不要走便橋」，建議走宜興橋及慶和橋替代橋梁，尤其更禁止15噸以上大貨車、聯結車通行便橋。

宜蘭橋對於蘭陽平源的發展史具有重大意義，封橋拆除工作進入倒數計時，最近經常有民眾前往拍照留念，縣史館也將在封橋與拆除過程中做完整紀錄，同時保存部分建築體。

宜蘭警分局、縣府交通處及穩聖營造公司今天進行宜蘭橋改建工程的交通演練，模擬種種突發狀況的應變，封橋的第一周，將在便橋兩端入口都會派駐專人進行交通引導。

宜蘭警分局表示，宜蘭橋原橋封閉期間，雖然在兩側都設置有便橋可供通行(15噸以上大貨車除外)，不過還是建議汽、機車儘量多改由下橋的宜興橋或上橋的慶和橋，做為通行替代道路，增加行車效率，減少臨時便橋的壅塞。

縣府建設處長黃志良表示，敲定8月13日上午10點封閉宜蘭橋舊橋，隨即進入拆除工作，為避免改建工程影響居民生活，請民眾開車通行便橋時減速慢行，注意交通指揮，而且「非必要時不要走便橋」。

另由於15噸以上的大貨車及聯結車禁走便橋，縣府會引導請大貨車及聯結車提早改道，如果是來往員山方向，建議可改行台9線(環市東路)、環市南路、溪洲路、長堤路、台7線，或其他無禁行大型車輛的路段。新橋預計明年底完工，橋長240公尺，共雙向4車道。

宜蘭縣警局與縣府交通隊今天進行宜蘭橋封橋前的演練，請民眾依照交通指示行駛改道。 ...
宜蘭縣警局與縣府交通隊今天進行宜蘭橋封橋前的演練，請民眾依照交通指示行駛改道。 圖/縣府提供
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宜蘭縣警局與縣府交通隊今天進行宜蘭橋封橋前的演練，模擬突發狀況如何處理。 圖/縣...
宜蘭縣警局與縣府交通隊今天進行宜蘭橋封橋前的演練，模擬突發狀況如何處理。 圖/縣府提供
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宜蘭橋頭的右側豎立大型公告，確定13日上午10點封閉已有80年歷史 的橋梁。 記...
宜蘭橋頭的右側豎立大型公告，確定13日上午10點封閉已有80年歷史 的橋梁。 記者戴永華/攝影
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宜蘭橋頭的右側豎立大型公告，確定13日上午10點封閉已有80年歷史 的橋梁。 記...
宜蘭橋頭的右側豎立大型公告，確定13日上午10點封閉已有80年歷史 的橋梁。 記者戴永華/攝影
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替代道路建築
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