影／安樂四維公園才開工就停工 基市府：追加325萬改善排水

2019-08-06 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市安樂區的安樂三期四維公園環境改善，今年4月12日訂約開工，但才開工不久就處於停工狀態，引起地方不滿，基隆市政府表示，有許多專家學者希望變更部分設施設計更符合居民使用需求，市長才裁示停工，並追加325萬元預算，預計9月前重新開工，年底完工。

立法委員蔡適應去年協助基隆市政府向中央爭取預算，由基隆市政府教育處提案，進行安樂三期四維公園的環境改善，並獲得內政部營建署城鎮之心工程計畫的挹注補助80%經費、市府自籌20%，總預算約1400萬元。

近來有當地居民向四維里黃雅玲里長反應，才開工不久的環境改善工程，目前處於停工的狀態，希望有關單位能夠說明，立法委員蔡適應今天邀請市議員張之豪、基隆市政府教育處、基隆市體育場、安樂區公所向居民說明工程進度。

基隆市體育場郭台英場長表示，該工程4月12日訂約開工，但是在開工之後，有許多專家學者的反饋，希望變更部分設施設計，讓設施更符合居民使用需求，另外，也發現網球場下方，過去沒有施作透水管，造成過去排水和撲面的變形。

所以基於種種考量、林右昌市長裁定在4月19日停工，追加預算325萬改善設施和排水功能，目前已經完成變更設計，重新上簽後就會繼續來進行，預計9月前重新開工，在年底前完工。

立法委員蔡適應表示，目前安樂三期的溜冰場、網球場、籃球場、槌球場等等，都是基隆市體育場所管轄，由於長期年久失修，適應擔任立委之後，積極爭取內政部城鎮之心計畫，幫助基隆市改善相關設施。