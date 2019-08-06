國中畢業生打球蓋火鍋 手指遭籃球鐵網割傷縫26針

2019-08-06 16:15 中央社 宜蘭6日電



宜蘭一名國中畢業生日前到公園打籃球跳起蓋火鍋時，右手無名指遭鐵製籃網割傷縫了26針，縣議員林麗今天呼籲縣府應評估是否改採用棉質或尼龍式的無結網，保障民眾安全。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天舉行記者會，林麗表示，一名陳姓國中籃球校隊畢業生3日晚間7時在宜蘭運動公園籃球場與球友打球，陳男跳起蓋火鍋時，右手勾到鐵製籃網，造成右手無名指割傷，鮮血不斷直流，送醫後縫了26針。

林麗指出，家屬希望他的孩子是最後一名傷者，期盼不要再有類似事件發生，同時呼籲縣府應全面檢視宜蘭縣內籃球場，評估是否改採用棉質或尼龍式的無結網，保障使用者安全。

宜蘭縣政府教育處表示，8月5日下午與學生家長聯繫後，由教育處長王泓翔率體育場管理單位至醫院探視慰問傷者，並將協助向保險公司申請理賠。

縣府指出，宜蘭運動公園籃球場有10面球場、20個籃框，使用不鏽鋼籃網已20餘年，經多年來民眾使用下，籃網不易損壞也節約公帑支出，民眾也多習慣進籃時發出的聲響。

縣府表示，籃球場設備中籃框設置標準規格，主要針對固定球網方式禁用金屬勾環，須以平順且不割手為原則，目前宜蘭運動公園內籃球框網使用不鏽鋼籃網並未違反規定。

縣府表示，將請體育場管理單位全面檢視宜蘭縣運動公園內各籃球場的籃框網面是否有接合不平順情形，若有會立即修復，另將儘速評估是否全面更換無結網。