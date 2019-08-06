利奇馬颱風來襲 空軍花蓮基地開放取消

2019-08-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍司令部今天表示，原訂8月10日在花蓮基地舉行的「全民國防營區開放活動」，因「利奇馬颱風」來襲影響，為顧及民眾安全，活動宣告取消。

空軍表示，取消的科目包括8日的預演和10日的正式展演都取消。