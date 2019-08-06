親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

颱風利奇馬逼近 空軍花蓮基地開放活動取消

2019-08-06 15:56中央社 花蓮縣6日電

今年第9號輕度颱風利奇馬朝台灣逼近，空軍第五聯隊今天宣布，取消原定10日舉行的空軍花蓮基地營區開放活動。

空軍第五聯隊政戰主任林德旺表示，空軍花蓮基地原定10日上午9時至下午4時開放，規劃雷虎小組特技表演、空軍3型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF）性能展示，還有地面靜態裝備展。

林德旺指出，今天上午空中預演如期實施，因天候不樂觀，中午決定8日最後一場預演及10日開放活動均取消。

空軍林德旺F-16
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

愛心與度假結合…補教名師吳岳 與學生齊做公益

2019-08-05 23:09

宜蘭情人節 7日冬山河親水公園登場

2019-08-05 23:02

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

照明設備汰換補助太搶手 台東縣府9月1日停止收件

2019-08-05 21:11

用中英文、族語編阿美族辭典 吳明義獲頒一等原民獎章

2019-08-05 17:04

影／35元點心麵許你一條浪漫藍色銀河 傳藝邀你過七夕

2019-08-05 14:02

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

從高雄回來後 陳芳明：發大財城市果然停留在謠言裡

2019-08-05 21:14

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

七夕、父親節撿便宜 北市流當品1.13克拉鑽戒市價6折起

2019-08-06 08:27

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

「金門之光」許績勝拜會楊鎮浯 研議營區可作選手村

2019-08-06 11:17

彰化市9月起全面回收落葉做堆肥 日本訪問團今參觀

2019-08-05 18:56

桃捷與7大學產學結盟 鄭文燦：一條捷運服務創新再升級

2019-08-05 17:29

偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03

36座共融公園 台中「美樂地」啟動

2019-08-06 00:30

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top