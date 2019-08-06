颱風利奇馬逼近 空軍花蓮基地開放活動取消

2019-08-06 15:56 中央社 花蓮縣6日電



今年第9號輕度颱風利奇馬朝台灣逼近，空軍第五聯隊今天宣布，取消原定10日舉行的空軍花蓮基地營區開放活動。

空軍第五聯隊政戰主任林德旺表示，空軍花蓮基地原定10日上午9時至下午4時開放，規劃雷虎小組特技表演、空軍3型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF）性能展示，還有地面靜態裝備展。

林德旺指出，今天上午空中預演如期實施，因天候不樂觀，中午決定8日最後一場預演及10日開放活動均取消。