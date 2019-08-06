王永慶遺愛長庚體系捐贈全新中巴 基隆長者有福了

2019-08-06 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



台塑已故創辦人王永慶成立的財團法人勤勞社會福利慈善事業基金會，捐贈1輛價值331萬的中巴給基隆市政府，做為行動學苑專車。市府今安排捐贈儀式，基隆市長林右昌、基隆長庚醫院院長陳建宗等人為新車剪綵，期許為長者提供更安全、舒適的服務。

林右昌說，社會處把長者照顧轉化成行動學苑，每日出勤載送長輩行動學習。市府和長庚醫院是夥伴關係，原有專車使用近20年，感謝長庚醫院及勤勞基金會捐助新車，讓長者活出健康，豐富生活，共同促進市民幸福。

陳建宗表示，1995年成立「財團法人勤勞醫教公益基金會」，透過資助研究、購置設備等方式，提高各領域醫療研究及技術水準，達到增進全民健康理想。基金會2011年更名「財團法人勤勞社會褔利慈善事業基金會」，擴大服務層面。

陳建宗說，健康出狀況接受醫療是萬不得已事，醫界強調預防重於治療，長者健康生活是比預防更前端的事，希望全新的行動學苑專車，未來能載著更多長者趴趴走，讓身體更健康。