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影／字正腔圓堪比新聞主播 蘇澳語文競賽小高手出現了

2019-08-06 13:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在蘇澳國小舉辦理語文競賽，6所小學、57位頂尖好手參賽。

競賽分國語演說、閩南語演說、國語朗讀、閩南語朗讀、作文、寫字、字音字形，包含國語及閩南語等8項。

各校遴派優秀選手參與，競爭極為激烈。

其中，閩南語是時下不少年輕人的「罩門」，有的講起來零零落落，有的說起來國台語夾雜，有的怪腔怪調，但今天參賽小選手演說之「輪轉」（流暢）與用語精準與道地程度，連有的台語新聞主播可能都要自嘆弗如。

競賽結果，蘇澳鎮長李明哲頒獎表揚成績優異選手，優勝者並將代表蘇澳鎮參加宜蘭縣賽，爭取佳績與爭光。　

李明哲表示，推廣語文競賽能激勵選手勤讀書卷及培養閱讀習慣，期盼各校積極推動閱讀風氣，以提升學生語文能力。

他指出，鎮公所在蘇澳社福大樓、蘇澳國中、南安國中及朝陽、蘇北、白米等三個社區活動中心開設社區閱讀中心，希望結合學校、社區與公所資源，倡導全民愛書看書，樂於閱讀的好習慣，進而增加語文能力與文學素養。

鎮公所表示，語文能力優劣與閱讀習慣息息相關，想要累積良好的語文能力，訣竅無他，就是要多方涉獵博覽群書，才可增進語文能力的表達與流暢。

李明哲也冀望全民建立開卷有益的理念，從小培養喜愛閱讀的好習慣，假以時日必能厚植文學能力與造詣，讓蘇澳鎮處處充滿濃濃的書香氣息。

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在蘇澳國小舉辦理語文競賽，6所小學、57位頂尖好手參賽，競賽...
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在蘇澳國小舉辦理語文競賽，6所小學、57位頂尖好手參賽，競賽分國語演說、閩南語演說、國語朗讀、閩南語朗讀、作文、寫字、字音字形，包含國語及閩南語等8項，各校遴派優秀選手參與，競爭極為激烈。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
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蘇澳鎮長李明哲（左）頒獎表揚成績優異選手，優勝者並將代表蘇澳鎮參加宜蘭縣賽，爭取...
蘇澳鎮長李明哲（左）頒獎表揚成績優異選手，優勝者並將代表蘇澳鎮參加宜蘭縣賽，爭取佳績與爭光。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
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宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在蘇澳國小舉辦理語文競賽，6所小學、57位頂尖好手參賽，競賽...
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天在蘇澳國小舉辦理語文競賽，6所小學、57位頂尖好手參賽，競賽分國語演說、閩南語演說、國語朗讀、閩南語朗讀、作文、寫字、字音字形，包含國語及閩南語等8項，各校遴派優秀選手參與，競爭極為激烈。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
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