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台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市T99台灣好行「濱海奇基線」，推出以陽明海洋文化藝術館、海科館和和平島為主題的3種玩法，套票中含車票、門票及伴手禮，用約六折就能買到，自在享受1日遊或半日遊。

基隆市長林右昌今天說，過去的基隆市T99台灣好行「龍宮尋寶線」往東開到瑞芳，往西到野柳，配合觀光局補助方案調整，加上基隆觀光能量加強，取而代之的濱海奇基線主要是串連基隆最夯景點，歡迎民眾多多利用。

市府交通旅遊處長李綱指出，濱海奇跡線上月中旬開始發車，中型巴士每天上午9點到下午5點，分從基隆外木山、瑞芳深澳漁港對開，1小時1班次。觀察假日客滿，這是龍宮尋寶線未有的狀況。

交旅處表示，濱海奇基線套票分成「基隆小鎮慢慢遊」、「基隆山海青春行」、「濱海奇基享樂趣」3條路線，民眾可上易遊網、鳳凰旅行社網站，或前往陽明海洋館現場購買。

「基隆小鎮慢慢遊」套票內含乘車券、陽明海洋館門票和DIY券、邦比諾餐廳下午茶、連珍芋泥球、逗果子及泉利米香，市價695元，售價399元。

「基隆山海青春行」套票內含乘車券、海科館主題館和海洋劇場門票、深澳鐵道自行車單趟乘車券（須預約）、連珍芋泥球、逗果子及泉利米香，市價800元，售價499元。

「濱海奇基享樂趣」套票內含乘車券、和平島公園門票、園內樂品喜塘150元（含）以下飲品、連珍芋泥球、逗果子及泉利米香，市價560元，售價330元。

基隆市T99台灣好行「濱海奇基線」，推出以陽明海洋文化藝術館、海科館和和平島為主...
基隆市T99台灣好行「濱海奇基線」，推出以陽明海洋文化藝術館、海科館和和平島為主題的3種玩法。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市T99台灣好行「濱海奇基線」，推出以陽明海洋文化藝術館、海科館和和平島為主...
基隆市T99台灣好行「濱海奇基線」，推出以陽明海洋文化藝術館、海科館和和平島為主題的3種玩法。記者邱瑞杰／攝影
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