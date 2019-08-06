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影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019 宜蘭情人節明晚登場，搭設長 139 米、寬 3.99 米唯美夢幻的七夕...
2019 宜蘭情人節明晚登場，搭設長 139 米、寬 3.99 米唯美夢幻的七夕光廊鵲橋。圖／宜蘭縣政府提供
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2019 宜蘭情人節明晚至 8 月 11 日在冬山河親水公園登場，搭設長 139 米、寬 3.99 米唯美夢幻的七夕光廊鵲橋外，還有座「吶喊」噴泉，高聲喊愛，分貝愈高，泉水噴愈高。

「吶喊」噴泉前測試發現，竟然也是座「誠實噴泉」，氣長喊得噴泉一路高漲，可噴到3樓高，但氣虛，連一點湧泉小水花都看不到，「高下立判、童叟無欺」。

縣政府還要辦比賽，參賽者對另一半大喊我愛你，聲音拉越長水柱噴越高，最高者將可獲得超值情人禮，有中華航空贊助 2 張台北-香港來回機票、宜蘭力麗威斯汀度假酒店贊助 5 張平日住宿券、煙波大飯店(宜蘭館)贊助 2 張平旺日住宿券及礁溪老爺酒店贊助 1 張平日住宿券。

同時，宜蘭情人節藏有「愛情密碼」，邀請業者推出情人節優惠方案，用諧音命名，有一生一世$1314、愛你久久$2099、愛我久久$2599、生生世世$3344、就是愛你$9420、愛你一萬年$1314 等住宿優惠，還有愛久久情人餐$299、我愛你情人餐$520、相約久久久$999等餐飲優惠。

今年宜蘭情人節與童玩節都在冬山河親水公園，宜蘭縣政府宣布，明天七夕情人節當天不販售童玩星光票，4 點後開放民眾免門票入園，8月8日到8月11日晚上7點後，開放民眾免門票入園。

2019 宜蘭情人節明晚登場，特設「吶喊」噴泉，高聲喊愛。圖／宜蘭縣政府提供
2019 宜蘭情人節明晚登場，特設「吶喊」噴泉，高聲喊愛。圖／宜蘭縣政府提供
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2019 宜蘭情人節明晚登場，有免費入場及大獎等優惠。圖／宜蘭縣政府提供
2019 宜蘭情人節明晚登場，有免費入場及大獎等優惠。圖／宜蘭縣政府提供
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2019 宜蘭情人節明晚登場，特設「吶喊」噴泉，高聲喊愛，分貝愈高，泉水噴愈高，...
2019 宜蘭情人節明晚登場，特設「吶喊」噴泉，高聲喊愛，分貝愈高，泉水噴愈高，試用發現，它竟然也是座「誠實噴泉」，氣長喊得噴泉一路高漲，可噴到3樓高，但氣虛，連一點湧泉小水花都看不到，高下立判。圖／宜蘭縣政府提供
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2019 宜蘭情人節明晚登場，有情人船享受浪漫。圖／宜蘭縣政府提供
2019 宜蘭情人節明晚登場，有情人船享受浪漫。圖／宜蘭縣政府提供
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