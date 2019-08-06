影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭原名噶瑪蘭， 1812年設置噶瑪蘭廳，首任通判楊廷理廣植「九芎樹」為城，所以宜蘭市舊城又稱為「九芎城」，源起於此地理文化，宜蘭市公所提出「紫薇增植計畫」，九芎與紫薇屬於同科，形態相似，但花色不同，紫薇花通常是淡紅、紅色、紫色更為討喜，市公所決定將來不局限哪一條路或區域，有空地就逐年增植，營造一座紫薇美城。

九芎可說是台灣原生種的紫薇，它可以生長在很乾旱貧瘠的坡地上，是很好的水土保持植物。紫薇與九芎非常相像，樹幹都十分光滑，同屬於千屈菜科，雖然從外觀形態看來，九芎和紫薇幾乎很難分辨，但是九芎的花是白色，而紫薇的花通常是淡紅、紅色、紫色，花期長且樹型不高，適宜作為庭院觀賞樹和街道綠化樹種。

宜蘭市公所近年推動「花園城市」，陸續在綠色植物的道路分隔島中，穿插種植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇妝點，7、8月正是紫薇大展嬌媚的時候，又紅又紫花團錦簇景象，足可媲美櫻花盛開，花期長達3個月，讓遊客對宜蘭市留下深刻印象。

市長江聰淵表示，宜蘭市是全縣最重要的政經文教中心，噶瑪蘭廳首任通判楊廷理採最節省的方式建城，宜蘭城是下層夯土為壘，其上再密植荊竹，垣外再環以土生的「九芎樹」為城垣，所以宜蘭市又稱為「九芎城」。