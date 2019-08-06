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影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭原名噶瑪蘭， 1812年設置噶瑪蘭廳，首任通判楊廷理廣植「九芎樹」為城，所以宜蘭市舊城又稱為「九芎城」，源起於此地理文化，宜蘭市公所提出「紫薇增植計畫」，九芎與紫薇屬於同科，形態相似，但花色不同，紫薇花通常是淡紅、紅色、紫色更為討喜，市公所決定將來不局限哪一條路或區域，有空地就逐年增植，營造一座紫薇美城。

九芎可說是台灣原生種的紫薇，它可以生長在很乾旱貧瘠的坡地上，是很好的水土保持植物。紫薇與九芎非常相像，樹幹都十分光滑，同屬於千屈菜科，雖然從外觀形態看來，九芎和紫薇幾乎很難分辨，但是九芎的花是白色，而紫薇的花通常是淡紅、紅色、紫色，花期長且樹型不高，適宜作為庭院觀賞樹和街道綠化樹種。

宜蘭市公所近年推動「花園城市」，陸續在綠色植物的道路分隔島中，穿插種植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇妝點，7、8月正是紫薇大展嬌媚的時候，又紅又紫花團錦簇景象，足可媲美櫻花盛開，花期長達3個月，讓遊客對宜蘭市留下深刻印象。

市長江聰淵表示，宜蘭市是全縣最重要的政經文教中心，噶瑪蘭廳首任通判楊廷理採最節省的方式建城，宜蘭城是下層夯土為壘，其上再密植荊竹，垣外再環以土生的「九芎樹」為城垣，所以宜蘭市又稱為「九芎城」。

江聰淵說，宜蘭市是有歷史文化溫度的城市，基於此淵源，市公所訂下「紫薇增植計畫」，不局限哪一條路或區域，有空地就逐年增植，也歡迎私人庭院種植，希望透過結合政府、學校、社區與市民共同參與守護，讓宜蘭市成為「宜市宜居」，邁向藝文樂活的花園城市。

宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城...
宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城市。 記者戴永華/攝影
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宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城...
宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城市。 記者戴永華/攝影
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宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城...
宜蘭市要廣植素有「夏之櫻花」美譽的紫薇樹，夏季花團錦簇，逐步打造一座美麗的花園城市。 記者戴永華/攝影
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噶瑪蘭江聰淵櫻花
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