影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



台北補教界名師吳岳長年捐助行善，即日起更無償提供自己的私人招待所，結合他教過的學生攜手做公益。學生只要捐出他之前經營民宿房價的一半給社福機構，就能夠入住享受占地近2000坪的度假空間，將來也考慮開放給一般社會大眾共植福田。

吳岳是宜蘭人，從事教育工作30幾年，作育英才無數。多年前，他在員山鄉枕山村打造一座德隆行館，最早是私人招待所，後來申請經營民宿，不過民宿主要目的不是為了賺錢，常免費提供弱勢團體或社福機構人員免費入住；最近他註銷民宿營業登記，再度變回私人度假空間，莫忘初衷的他仍提供公益之用。

「幸福不是一切，人生還有責任」，吳岳經常秉持這句話付出，他成立秀春教育基金會，每年行善助人至少上千萬，這次師生攜手做公益，是號召他曾經教過或是補習班曾經教過的學生，與縣內9家社福機構合作；學生只要捐出之前經營民宿每房價位的一半，就可與親友入住該房，從雙人房的半價2千元起到6人房的半價5千多元，捐款人可指定捐款給9家社福機構之一。

秀春教基金會董事黃賜福表示，德隆行館有7間客房、戶外游池、佛堂蓮池及涼亭，寧靜清幽，近2000坪的空間維護與打掃，每年就要支出三、四百萬元，這些都是由吳岳老師自行支付。一位台北來的鄭先生今天帶著妻子跟兒子入住，他表示，捐錢做公益，還能以半價入住優質的度假空間，真的很棒，很有意義。