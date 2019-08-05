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宜蘭情人節 7日冬山河親水公園登場

2019-08-05 23:02聯合報 文／戴永華

圖／縣府提供
圖／縣府提供
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2019宜蘭情人節訂明起至11日在冬山河親水公園登場，縣府設計一座長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，連接九曲橋形成一道水上銀河，昨晚試燈，當牛郎織女點亮光廊鵲橋時，周邊花牆蝶影的藝術造景及「愛之船」燈光瞬間亮起，炫彩奪目。

今年設計納喊噴泉，參賽者對另一半大喊我愛你，聲音越大水柱噴越高，每天聲量冠軍者可獲得超值情人禮，有台北-香港來回機票、宜蘭力麗威斯汀度假酒店5張平日住宿券、煙波大飯店(宜蘭館)2張平旺日住宿券及礁溪老爺酒店1張平日住宿券，每日限30組參賽。

七夕情人節
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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