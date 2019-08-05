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宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21聯合報 記者戴永華╱即時報導

2019宜蘭情人節訂8月7日至11日在冬山河親水公園登場，縣政府工旅處設計一座長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，連接九曲橋形成一道水上銀河。今晚舉辦試點燈活動，當牛郎織女點亮光廊鵲橋時，周邊花牆蝶影的光環藝術造景及「愛之船」燈光瞬間亮起，炫彩奪目，讓現場民眾讚嘆不已。

主辦單位還設計「情意比聲長」吶喊噴泉，每晚8點參賽者對另一半大喊我愛你，聲音拉越長水柱噴越高，每天聲量最大或次大者將可獲得超值情人禮，包括台北-香港來回機票、力麗威斯汀度假酒店5張平日住宿券、煙波大飯店宜蘭館2張平旺日住宿券及礁溪老爺酒店1張平日住宿券，每日限30組報名參賽。

宜蘭情人節系列活動，除了8月7日開幕當天邀請到西班牙的 VOVLA 空中特技團隊演出七夕浪漫愛情舞劇，有12分鐘遊船「愛之船體驗」、星空下「月光電影院」和「街頭藝人技藝秀」及每天不同主題的音樂會，邀請台語歌手翁立友及蔡佳麟、民歌手施孝榮及邰肇玫、獲得美國阿卡貝拉冠軍的尋人啟事人聲樂團、原住民瑪嘎巴嗨文化藝術團等。

縣政府更商請在地業者推出情人節優惠方案，用諧音命名一生一世$1314、愛你久久$2099、愛我久久$2599、生生世世$3344、就是愛你$9420、愛你一萬年$1314等住宿優惠；還有愛久久情人餐$299、我愛你情人餐$520、相約久久久$999等餐飲優惠，希望前來參加活動的情人們也能有浪漫燭光晚餐及甜蜜夜晚。

親水公園正在舉辦童玩節活動，8月7日七夕情人節當天販售童玩星光票，4點後開放民眾免費入園；8月8日至11日晚上7點後，民眾免費入園，邀請全國民眾漫步在浪漫柔美燈光下，共度幸福甜蜜的宜蘭情人節。

宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶...
宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶影的藝術造景及「愛之船」燈光也瞬間亮起，炫彩奪目。圖／縣府提供
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宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶...
宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶影的藝術造景及「愛之船」燈光也瞬間亮起，炫彩奪目。圖／縣府提供
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宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，連接九曲橋...
宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，連接九曲橋形成一道水上銀河。圖／縣府提供
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宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶...
宜蘭情人節試點燈搶先看，點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶影的藝術造景及「愛之船」燈光也瞬間亮起，炫彩奪目。圖／縣府提供
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宜蘭情人節試點燈搶先看，今晚點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花...
宜蘭情人節試點燈搶先看，今晚點亮長139公尺、唯美夢幻的「七夕光廊鵲橋」，周邊花牆蝶影的藝術造景及「愛之船」燈光也瞬間亮起，炫彩奪目。圖／縣府提供
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