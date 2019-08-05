照明設備汰換補助太搶手 台東縣府9月1日停止收件

2019-08-05 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台東縣政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」計畫，針對台東地區「部落集會所(點)/寺廟教堂」辦理照明設備汰換，自今年6月開放申請補助，由於反應熱烈，為免申辦案件超收，縣府將在9月1日停止受理申請。

縣府財經處表示，本次補助品項申請資格與條件分別為「LED 燈管之照明具:汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達100 lm/W以上，每具補助新臺幣1,000元為上限；每案以40具為限。」、「1W以上30W以下LED燈泡:汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達100 lm/W以上，每顆補助新臺200元為上限；每案以50顆為限。」

另外，「30W以上LED燈泡：汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達100 lm/W以上，每顆補助新臺1,000 元為上限；每案以40顆為限」、「LED神明燈泡：汰舊換新後之照明燈具，需取得商品安全標章，每顆補助新臺幣100元為上限；每案以50顆為限」、「LED 投射照明燈：汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達100 lm/W以上，每顆補助新臺7,000 元為上限；每案以10顆為限」。

財經處指出，縣府108年「部落集會所（點）／寺廟教堂照明設備汰換補助計畫」自6月推出以來，各界反應熱烈，為有效控管補助預算，避免申請案件數量超收，縣府將自9月1日起停止受理收件，收件截止日為8月31日17時止（以郵戳為憑）。