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待用課程助偏鄉童 音樂無國界同歡唱

2019-08-05 19:23中央社 花蓮縣5日電

馬達加斯加裔音樂人克雷馬（Kilema）今天下午來到花蓮禪光育幼院，以音樂和院生同歡。這是「待用課程」之一，藉由認養人的贊助，希望為偏鄉孩子帶來藝術課程有所啟發，也開闊國際視野。

台灣待用課程發起人陳欣婷說，概念源自於百年前義大利的「待用咖啡」，付兩杯咖啡的錢，留下另一杯給需要的人。「待用課程」就是讓有能力的人購買課程，並將上課的權利留給有需要的部落偏鄉孩子。

克雷馬彈奏樂器唱出輕鬆旋律的歌謠，孩子們也配合節奏拍手互動、跟著歡唱，克雷馬說，他講母語孩子們都聽不懂，一旦音樂響起，每個人都能開心的唱歌，這就是音樂無遠弗屆的魅力。

陳欣婷指出，「待用課程」在花蓮禪光育幼院已邁向第4年，除藝術療育課程外，今年陸續安排舞蹈與彩繪指甲課程，感謝認養者的支持，讓課程多元豐富。

舞蹈課請來新古典舞團首席舞者魏光慶指導，讓孩子們透過肢體找尋自己的潛能，並培育孩子們未來有機會參與舞蹈劇場；彩繪指甲由花蓮縣指甲彩繪睫毛產業工會理事長陳欣璐指導，此課程安排起源於老師們看到院生有咬指甲的習慣。

陳欣婷說，「待用課程」2015年開始營運執行，截至目前為止執行了近1500小時，包括高雄那瑪夏鄉、桃園復興鄉、花蓮豐濱鄉與新城鄉，對象有部落原住民孩子、全身癱瘓的口咬筆青年畫家、育幼院的孩子、學習障礙的自助團體等。

花蓮禪光育幼院副院長江俊斌表示，目前院生最大18歲、最小7歲，共有40人。暑期一些年紀較大的孩子都安排去打工，年紀小的孩子及花蓮信望愛少年學園的孩子今天一起參與音樂活動；由於大部分孩子都來自部落的原住民，比較喜愛音樂，所以音樂活動很受歡迎，也希望藝術課程對小朋友能有啟發，讓他們未來有好的發展。

育幼院認養原住民
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