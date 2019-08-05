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用中英文、族語編阿美族辭典 吳明義獲頒一等原民獎章

2019-08-05 17:04聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

阿美族耆老吳明義（Namoh）推動原住民族辭彙編撰，負責阿美族語言文化記錄採集與推廣工作。為表揚他對保存阿美族語重大貢獻，原民會主委夷將·拔路兒今頒贈「一等原住民族專業獎章」。吳明義說，雖然六年前中風，不過還有思考能力，可以繼續貢獻所能，留下珍貴的阿美族語辭典，傳承傳統文化。

高齡86歲的吳明義曾在花蓮慈濟大學擔任教授，40餘年來一直投入阿美族歌謠紀錄及族語辭典編撰工作，並創立台灣阿美族語言永續發展學會，他編寫的阿美族語辭典，保留許多部落生活用語，讓傳統語言文化與時代接軌，不僅是許多族語老師教學時的重要教材，也讓晚輩追溯族群語言。

「有一句格言說，龍要回到大海，虎要回到山林，鳥要回到樹林」吳明義用阿美族語表示，當年因為妻子反對留在美國工作，才回到自己的部落，致力於編寫阿美族語辭典，有機會留下這麼多的文獻給族人；雖然不幸中風，但中風沒有影響腦部，還有思考的能力，可以繼續為族人貢獻智慧，很高興得到一等原住民專業獎章。感人的發言令在場阿美族人拍手致意。

夷將·拔路兒說，吳明義是令人尊敬的文化傳承工作者，今天發表第二本新辭典是首創中英文查詢檢索的「阿美族語辭典」，用阿美族語、中文、英文撰寫，讓外國人也看得懂，收錄超過3萬筆以上詞條，成為許多阿美族語學習者和教學者仰賴的寶典；吳明義不僅是在語言傳承上，多年來的教育工作，推動宗教信仰等都值得肯定。

夷將·拔路兒指出，《原住民族基本法》兩年前通過後，原民語言就是國家語言，各級政府有責任推動語言落實，鼓勵各級政府可以用中文和族語雙語公文推動，讓族人更有信心學習傳承語言；而在全國150位族語推廣人員，希望能從鐘點費約僱人員專職化，更鼓勵家庭多用族語傳承文化。

吳明義今天發表第二本新辭典，是首創中英文查詢檢索的「阿美族語辭典」。記者王思慧／...
吳明義今天發表第二本新辭典，是首創中英文查詢檢索的「阿美族語辭典」。記者王思慧／攝影
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原民會主委夷將·拔路兒（左）頒贈「一等原住民族專業獎章」予吳明義（中），感謝他編...
原民會主委夷將·拔路兒（左）頒贈「一等原住民族專業獎章」予吳明義（中），感謝他編寫阿美族語辭典。記者王思慧／攝影
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原民會主委夷將·拔路兒（左二）感謝吳明義（左三）編寫阿美族語辭典。記者王思慧／攝...
原民會主委夷將·拔路兒（左二）感謝吳明義（左三）編寫阿美族語辭典。記者王思慧／攝影
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